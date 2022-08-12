Свердловский детский сад заплатил родителям за травму ребенка

Прокуратура в суде выиграла дело о травмировании ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Детский сад №32 в Кушве заплатил 20 тысяч рублей родителям ребенка, который во время игры ударился головой о доску. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской области.

«Кушвинский городской суд взыскал с дошкольного учреждения образования компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. Инцидент произошел в 2021 году, когда ребенок, играя на детской площадке, влетел головой в угол деревянного дома.

Ребенок ушиб голову, и родители обратились в прокуратуру. К 12 августа детский сад полностью выплатил сумму, назначенную судом.

Ранее в Екатеринбурге произошел скандал с детским садом, на площадку которого начали падать камни с ведущейся рядом стройки. Однако застройщик пытался убедить обеспокоенных свердловчан, что дети принесли камни на площадку сами.