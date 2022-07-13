На детский сад в Екатеринбурге посыпались камни со стройки

На территорию садика попал строительный мусор (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На площадку детского сада №368 на улице Нагорной, 8 в Екатеринбурге падали камни, предположительно летевшие с находящейся рядом стройки ЖК «Высота». Об этом рассказали родители, забиравшие детей из садика.

«На крышу веранды упал булыжник. И через несколько секунд еще один булыжник упал в песочницу. Со стройки „Высота“ на Мельникова-Татищева», — цитирует портал Е1 очевидицу.

Ей о падающих камнях рассказал ребенок, который гулял на территории садика. После увиденного горожанка обратилась в полицию. По ее словам, представитель стройки убеждал, что камни появились на участке не по вине рабочих, а были принесены туда самими детьми.

В мэрии Екатеринбурга URA.RU подтвердили информацию о падении булыжников. Также там сообщили, что гулявших на площадке детей отправили на другой участок, где им находиться безопасно. Кроме этого, администрация направила претензию застройщику «Форум групп».

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации получить оперативный комментарий не удалось. Представитель «Форум групп» рекомендовал обращаться за комментарием в рабочее время.