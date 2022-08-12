Пермякам предлагают поучаствовать в ежегодной водной битве

В Перми пройдет ежегодное «Мокрое побоище» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жителям Перми предлагают принять участие в «Мокром побоище» — ежегодной городской водной битве. Мероприятие будет проходить 14 августа с 14:00. Информация об этом размещена в паблике «ПЕРМЬ АКТИВНАЯ|Perm Active» социальной сети «ВКонтакте».

«На территории мероприятия разместят 2 бассейна с водой и пенную пушку. Участникам необходимо по сигналу ведущего набрать воду и обстреливать ближайших людей. Будут массовые сражения, стенка на стенку, мальчики против девочек и многое другое. Можно прийти с командой и выделиться из толпы», — рассказывают организаторы.

Но есть ряд правил, которые нужно будет соблюдать. Участники сами будут нести ответственность за свою технику, а потому, чтобы она не промокла, ее предлагают упаковывать в пакеты, прятать в сумки или же оставлять у своих друзей, которые останутся в сухих зонах. Также пермякам запретили приносить с собой ведра, чтобы вода в бассейнах не закончилась раньше времени.

В это воскресенье, как обещают синоптики, термометры покажут +22 градуса. Ранее URA.RU писало, что в третьей декаде августа в Пермский край придет тепло с юга.