Бывший морпех США: многие наемники не верят лжи Запада об Украине

15 августа 2022 в 06:51 Размер текста - 17 +

Многие американские военные, воюющие за Украину, не верят западным СМИ и считают политику США преступной. Об этом заявил журналист, бывший американских морпех Джон Марк Дуган. «Много парней в морской пехоте, кто на самом деле настроен пророссийски, они не верят этим западным СМИ. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно», — рассказал Джон Марк Дуган РИА «Новости». Ранее американский наемник Кент Маклеллан сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский боится националистов больше, что российских солдат. В Пентагоне выяснили, что, возвращаясь с Украины, американские наемники начинают страдать от «уникальных психологических расстройств». Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что иностранные наемники бегут из Украины из-за потери мотивации и страха. Командир ВСУ Владимир Рехеша рассказал, как российские войска «закатывают в бетон» украинских боевиков возле поселка Пески. Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов. Цель российских войск там — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация территории.