Командир ВСУ описал, как армия РФ «закатывает в бетон» боевиков

14 августа 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

Войска РФ показали ВСУ «ад» на земле возле поселка Пески в ДНР, заявил Владимир Рехеша Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска день за днем «закатывают в бетон и асфальт» украинских боевиков возле поселка Пески. Об этом заявил командир подразделения ВСУ Владимир Рехеша с позывным «Санта». «Пески… У меня нет слов, чтобы описать этот ад, чтобы передать всю степень отчаяния, когда в эфире взывают хотя бы о какой-то поддержке. Когда вражеские танки, самоходки и бронетранспортеры день за днем выходят на одни и те же позиции, нас демонтируют, закатывают в бетон и асфальт», — написал «Санта» на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Также он добавил, что на просьбы о помощи украинские власти не отвечают, потому он хотел бы встретиться лично с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. «Сколько раз я слышал эти слова: „нам нужна помощь“! И каждый раз [все] заканчивалось страшными потерями», — резюмировал Рехеша. Ранее сообщалось, что российские войска полностью освободили поселок Пески. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что противник бросил свои позиции и пытался создать укрепления в районе. Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов. В этих республиках было введено военное положение. Цель российских войск там — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские войска день за днем «закатывают в бетон и асфальт» украинских боевиков возле поселка Пески. Об этом заявил командир подразделения ВСУ Владимир Рехеша с позывным «Санта». «Пески… У меня нет слов, чтобы описать этот ад, чтобы передать всю степень отчаяния, когда в эфире взывают хотя бы о какой-то поддержке. Когда вражеские танки, самоходки и бронетранспортеры день за днем выходят на одни и те же позиции, нас демонтируют, закатывают в бетон и асфальт», — написал «Санта» на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Также он добавил, что на просьбы о помощи украинские власти не отвечают, потому он хотел бы встретиться лично с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. «Сколько раз я слышал эти слова: „нам нужна помощь“! И каждый раз [все] заканчивалось страшными потерями», — резюмировал Рехеша. Ранее сообщалось, что российские войска полностью освободили поселок Пески. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что противник бросил свои позиции и пытался создать укрепления в районе. Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов. В этих республиках было введено военное положение. Цель российских войск там — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация территории.