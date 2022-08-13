Иностранные наемники обрели «уникальные расстройства» на Украине

14 августа 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

Американские наемники, возвращаясь из Украины, обретают «уникальные психологические проблемы», заявила Жанна Мантуа Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Опытные иностранные наемники, возвращаясь из Украины, начинают страдать от «уникальных психологических расстройств». Об этом заявила научный сотрудник из аналитического центра Пентагона Жанна Мантуа. По словам Жанны Мантуа, американские наемники страдают от «уникальных психологических расстройств» после возвращения из зоны проведения российской спецоперации на Украине, передает «Царьград». Аналитик заметила, что американцы оказались не готовы к столкновениям с войсками РФ, так как ситуация на Украине кардинально отличается от того, к чему они привыкли, — например, от боевых действий в Ираке или Афганистане. «Здесь нас постоянно бомбят самолеты и беспилотники. Танки, БТРы, БМП, все, что только можно себе представить, они перебросили сюда… У них есть крутая техника, прикрытие с воздуха и огневая поддержка. Как ни странно, я проникся новым чувством уважения к нашим старым врагам», — передает слова одного из наемников Жанна Мантуа. Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что иностранные наемники бегут из Украины из-за потери мотивации и страха. Командир ВСУ Владимир Рехеша рассказал, как российские войска «закатывают в бетон» украинских боевиков возле поселка Пески. Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов. Цель российских войск там — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Опытные иностранные наемники, возвращаясь из Украины, начинают страдать от «уникальных психологических расстройств». Об этом заявила научный сотрудник из аналитического центра Пентагона Жанна Мантуа. По словам Жанны Мантуа, американские наемники страдают от «уникальных психологических расстройств» после возвращения из зоны проведения российской спецоперации на Украине, передает «Царьград». Аналитик заметила, что американцы оказались не готовы к столкновениям с войсками РФ, так как ситуация на Украине кардинально отличается от того, к чему они привыкли, — например, от боевых действий в Ираке или Афганистане. «Здесь нас постоянно бомбят самолеты и беспилотники. Танки, БТРы, БМП, все, что только можно себе представить, они перебросили сюда… У них есть крутая техника, прикрытие с воздуха и огневая поддержка. Как ни странно, я проникся новым чувством уважения к нашим старым врагам», — передает слова одного из наемников Жанна Мантуа. Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что иностранные наемники бегут из Украины из-за потери мотивации и страха. Командир ВСУ Владимир Рехеша рассказал, как российские войска «закатывают в бетон» украинских боевиков возле поселка Пески. Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов. Цель российских войск там — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация территории.