Георгий Сахаров скончался на 83-м году жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) на 83-м году жизни умер заслуженный врач России, отличник здравоохранения Георгий Сахаров. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора

«14 августа на 83-м году жизни, после тяжелой болезни, умер заслуженный врач России, отличник здравоохранения, ветеран труда, врач высшей квалификационной категории Сахаров Георгий Михайлович. Он 50 лет посвятил охране санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Копейска, пройдя путь от врача-гигиениста до главного санврача Копейска», — говорится в некрологе на сайте регионального Роспотребнадзора.

Сахаров возглавлял городскую санэпидемстанцию почти четверть века и пользовался у коллег и жителей заслуженным авторитетом и уважением. Он уделял огромное внимание общественной работе и на протяжении 18 лет (с 1975 по 1993 гг.) избирался депутатом городского Совета.

Работа Георгия Михайловича была отмечена многочисленными грамотами и благодарностями администрации области, города, санитарной службы страны и министерства здравоохранения РФ. Прощание с Сахаровым состоится в Копейске 16 августа с 12:00—13:00 в городском мемориальном зале.