14 августа 2022

В Челябинской области умер заслуженный врач России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свеча памяти. Курган, акция памяти, свеча памяти
Георгий Сахаров скончался на 83-м году жизни Фото:

В Копейске (Челябинская область) на 83-м году жизни умер заслуженный врач России, отличник здравоохранения Георгий Сахаров. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора

«14 августа на 83-м году жизни, после тяжелой болезни, умер заслуженный врач России, отличник здравоохранения, ветеран труда, врач высшей квалификационной категории Сахаров Георгий Михайлович. Он 50 лет посвятил охране санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Копейска, пройдя путь от врача-гигиениста до главного санврача Копейска», — говорится в некрологе на сайте регионального Роспотребнадзора.

Сахаров возглавлял городскую санэпидемстанцию почти четверть века и пользовался у коллег и жителей заслуженным авторитетом и уважением. Он уделял огромное внимание общественной работе и на протяжении 18 лет (с 1975 по 1993 гг.) избирался депутатом городского Совета.

Работа Георгия Михайловича была отмечена многочисленными грамотами и благодарностями администрации области, города, санитарной службы страны и министерства здравоохранения РФ. Прощание с Сахаровым состоится в Копейске 16 августа с 12:00—13:00 в городском мемориальном зале.

Георгий Сахаров возглавлял городскую санэпидемстанцию Копейска почти четверть века
Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Копейске (Челябинская область) на 83-м году жизни умер заслуженный врач России, отличник здравоохранения Георгий Сахаров. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора «14 августа на 83-м году жизни, после тяжелой болезни, умер заслуженный врач России, отличник здравоохранения, ветеран труда, врач высшей квалификационной категории Сахаров Георгий Михайлович. Он 50 лет посвятил охране санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Копейска, пройдя путь от врача-гигиениста до главного санврача Копейска», — говорится в некрологе на сайте регионального Роспотребнадзора. Сахаров возглавлял городскую санэпидемстанцию почти четверть века и пользовался у коллег и жителей заслуженным авторитетом и уважением. Он уделял огромное внимание общественной работе и на протяжении 18 лет (с 1975 по 1993 гг.) избирался депутатом городского Совета. Работа Георгия Михайловича была отмечена многочисленными грамотами и благодарностями администрации области, города, санитарной службы страны и министерства здравоохранения РФ. Прощание с Сахаровым состоится в Копейске 16 августа с 12:00—13:00 в городском мемориальном зале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...