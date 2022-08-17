Запад призвал ввести санкции против «конфликтных» алмазов из РФ

Российские алмазы в США называют «конфликтными» и хотят запретить их ввоз из РФ Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за спецоперации России на Украине в США хотят отказаться от российских алмазов, которые названы «конфликтными». Статью об этом выпустило издание The New York Times.

«Доходы от этой добычи идут на пользу тому государству, которое ведет спецоперацию [на Украине]», — цитирует газета письмо представителя Госдепартамента США председателю Кимберлийского процесса. Отмечается также, что США и другие государства предпринимают действия, чтобы назвать российские алмазы «бриллиантами из зон конфликтов».

Утверждается также, что их продажа помогает якобы оплатить российскую спецоперацию. Вопрос присвоения российским алмазам такого статуса был поднят на собрании Кимберлийского процесса в июне этого года, передает MK.RU .

Кроме России, еще одним крупным поставщиком алмазов, которые при огранке превращаются в бриллианты, в США является Африка. Сырье добывается на рудниках, где используется детский труд и эксплуатируются коренное население. Таким образом, согласно материалу, многие ювелиры признают, что так называемых «этических» бриллиантов на самом деле не существует.

Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит вынужденно с февраля этого года. Главной целью российских войск на этой территории является спасение людей, проживающих в Донбассе, от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов, которые участились непосредственно перед спецоперацией. В ДНР и ЛНР было введено военное положение.

Несмотря на цели ВС РФ, США и другие государства ввели против России жесткие санкции, которые коснулись экономики, банковской сферы и логистики. Ограничения были введены и в части ввоза в Евросоюз предметов роскоши. Впрочем, все санкции негативно повлияли в первую очередь на тех, кто их вводил. Так, они ударили по жителям Канады, в США рекордно выросла инфляция, а весь Евросоюз страдает от огромных счетов за жилье, бензин и продукты. Причина этого — введенные ограничения привели к глубокому энергетическому кризису, передает «Федеральное агентство новостей».