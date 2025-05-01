МИД РФ: у Швейцарии нет оснований для конфискации российских активов

В швейцарском законодательстве нет юридических оснований, позволяющих конфискацию средств Банка России. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
«Швейцария присоединилась ко всем 16 антироссийским санкционным пакетам ЕС, заблокировала активы российских физических и юридических лиц, а также авуары Банка России», — приводит комментарий МИДа газета «Известия». По состоянию на конец марта объем замороженных средств ЦБ достигает 7,45 млрд шв. франков
В ведомстве отметили, что в швейцарском законодательстве отсутствуют юридические основания, допускающие конфискацию средств Центробанка. Деньги находятся в коммерческих банках, которые центральный швейцарский депозитарий не обслуживает, соответственно он не может распоряжаться доходами со вкладов.
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