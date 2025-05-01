МИД РФ: у Швейцарии нет оснований для конфискации российских активов

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Швейцария нарушит законодательство, конфисковав российские активы, отметили в МИД РФ
Швейцария нарушит законодательство, конфисковав российские активы, отметили в МИД РФ Фото:
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В швейцарском законодательстве нет юридических оснований, позволяющих  конфискацию средств Банка России. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Швейцария присоединилась ко всем 16 антироссийским санкционным пакетам ЕС, заблокировала активы российских физических и юридических лиц, а также авуары Банка России», — приводит комментарий МИДа газета «Известия». По состоянию на конец марта объем замороженных средств ЦБ достигает 7,45 млрд шв. франков

В ведомстве отметили, что в швейцарском законодательстве отсутствуют юридические основания, допускающие конфискацию средств Центробанка. Деньги находятся в коммерческих банках, которые центральный швейцарский депозитарий не обслуживает, соответственно он не может распоряжаться доходами со вкладов.

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В швейцарском законодательстве нет юридических оснований, позволяющих  конфискацию средств Банка России. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. «Швейцария присоединилась ко всем 16 антироссийским санкционным пакетам ЕС, заблокировала активы российских физических и юридических лиц, а также авуары Банка России», — приводит комментарий МИДа газета «Известия». По состоянию на конец марта объем замороженных средств ЦБ достигает 7,45 млрд шв. франков В ведомстве отметили, что в швейцарском законодательстве отсутствуют юридические основания, допускающие конфискацию средств Центробанка. Деньги находятся в коммерческих банках, которые центральный швейцарский депозитарий не обслуживает, соответственно он не может распоряжаться доходами со вкладов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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