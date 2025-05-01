Умер бывший министр печати Сергей Грызунов

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Экс-министр печати работал в МГИМО
Экс-министр печати работал в МГИМО Фото:

Скончался профессор кафедры международной журналистики МГИМО, кандидат исторических наук Сергей Грызунов, возглавлявший в 1994-1995 годах государственный комитет по делам печати. Об этом сообщает «Коммерсант». Причины смерти издание не называет.

Грызунов родился 23 июля 1949 году в Куйбышеве (Самара). Окончил факультет журналистики МГУ. Работал редактором в агентстве печати «Новости» (АПН),  занимал пост вице-президента издательского дома «Московские новости». В 1996 году состоял в предвыборном штабе Бориса Ельцина. В последнее время преподавал в МГИМО, а также являлся главным редактором газеты «Новое русское слово».

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Скончался профессор кафедры международной журналистики МГИМО, кандидат исторических наук Сергей Грызунов, возглавлявший в 1994-1995 годах государственный комитет по делам печати. Об этом сообщает «Коммерсант». Причины смерти издание не называет. Грызунов родился 23 июля 1949 году в Куйбышеве (Самара). Окончил факультет журналистики МГУ. Работал редактором в агентстве печати «Новости» (АПН),  занимал пост вице-президента издательского дома «Московские новости». В 1996 году состоял в предвыборном штабе Бориса Ельцина. В последнее время преподавал в МГИМО, а также являлся главным редактором газеты «Новое русское слово».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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