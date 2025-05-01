Умер бывший министр печати Сергей Грызунов

Скончался профессор кафедры международной журналистики МГИМО, кандидат исторических наук Сергей Грызунов, возглавлявший в 1994-1995 годах государственный комитет по делам печати. Об этом сообщает «Коммерсант». Причины смерти издание не называет.
Грызунов родился 23 июля 1949 году в Куйбышеве (Самара). Окончил факультет журналистики МГУ. Работал редактором в агентстве печати «Новости» (АПН), занимал пост вице-президента издательского дома «Московские новости». В 1996 году состоял в предвыборном штабе Бориса Ельцина. В последнее время преподавал в МГИМО, а также являлся главным редактором газеты «Новое русское слово».
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