03 июня 2022

Посольство РФ: антироссийские санкции ударили по жителям Канады

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Жители Канады уже столкнулись с последствиями политики своего правительства Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции оказали разрушительное действие на мировую экономику, и Канада, как страна, поддержавшая их, должна быть готова признать последствия. Об этом заявил заместитель главы дипломатической миссии РФ в Оттаве Владимир Проскуряков. По его словам, граждане Канады уже наблюдают последствия действий их правительства.

«Нужно начать быть честным с самим собой. Если правительство Канады не готово признать последствия своих действий, это становится задачей для граждан Канады, которые заинтересованы в независимом анализе и альтернативных взглядах», — приводит слова Владимира Проскурякова официальный аккаунт посольства в Twitter (заблокирован в России).

Дипломат отметил, что недальновидные ограничительные меры, принятые под разными искусственными предлогами, повлекли за собой неизбежные последствия. Они, в частности, сказались на людях и их средствах к существованию. При этом сотрудничество России и Канады, считает Проскуряков, могло бы стать беспроигрышным. «Приоритет улучшения благосостояния наших народов, особенно народов Крайнего Севера, всегда должен оставаться нашим подлинным интересом вне политики», — заявил дипломат.

Ранее Канада ввела санкции против 14 российских олигархов и их родственников. Страна также запретила экспорт и импорт предметов роскоши. Оттава уже анонсировала новый пакет санкций в отношении России, передает RT. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие ограничения из-за спецоперации РФ, которая призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских военных и националистов.

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Антироссийские санкции оказали разрушительное действие на мировую экономику, и Канада, как страна, поддержавшая их, должна быть готова признать последствия. Об этом заявил заместитель главы дипломатической миссии РФ в Оттаве Владимир Проскуряков. По его словам, граждане Канады уже наблюдают последствия действий их правительства. «Нужно начать быть честным с самим собой. Если правительство Канады не готово признать последствия своих действий, это становится задачей для граждан Канады, которые заинтересованы в независимом анализе и альтернативных взглядах», — приводит слова Владимира Проскурякова официальный аккаунт посольства в Twitter (заблокирован в России). Дипломат отметил, что недальновидные ограничительные меры, принятые под разными искусственными предлогами, повлекли за собой неизбежные последствия. Они, в частности, сказались на людях и их средствах к существованию. При этом сотрудничество России и Канады, считает Проскуряков, могло бы стать беспроигрышным. «Приоритет улучшения благосостояния наших народов, особенно народов Крайнего Севера, всегда должен оставаться нашим подлинным интересом вне политики», — заявил дипломат. Ранее Канада ввела санкции против 14 российских олигархов и их родственников. Страна также запретила экспорт и импорт предметов роскоши. Оттава уже анонсировала новый пакет санкций в отношении России, передает RT. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие ограничения из-за спецоперации РФ, которая призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских военных и националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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