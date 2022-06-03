Посольство РФ: антироссийские санкции ударили по жителям Канады

04 июня 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Жители Канады уже столкнулись с последствиями политики своего правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции оказали разрушительное действие на мировую экономику, и Канада, как страна, поддержавшая их, должна быть готова признать последствия. Об этом заявил заместитель главы дипломатической миссии РФ в Оттаве Владимир Проскуряков. По его словам, граждане Канады уже наблюдают последствия действий их правительства. «Нужно начать быть честным с самим собой. Если правительство Канады не готово признать последствия своих действий, это становится задачей для граждан Канады, которые заинтересованы в независимом анализе и альтернативных взглядах», — приводит слова Владимира Проскурякова официальный аккаунт посольства в Twitter (заблокирован в России). Дипломат отметил, что недальновидные ограничительные меры, принятые под разными искусственными предлогами, повлекли за собой неизбежные последствия. Они, в частности, сказались на людях и их средствах к существованию. При этом сотрудничество России и Канады, считает Проскуряков, могло бы стать беспроигрышным. «Приоритет улучшения благосостояния наших народов, особенно народов Крайнего Севера, всегда должен оставаться нашим подлинным интересом вне политики», — заявил дипломат. Ранее Канада ввела санкции против 14 российских олигархов и их родственников. Страна также запретила экспорт и импорт предметов роскоши. Оттава уже анонсировала новый пакет санкций в отношении России, передает RT. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие ограничения из-за спецоперации РФ, которая призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских военных и националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Антироссийские санкции оказали разрушительное действие на мировую экономику, и Канада, как страна, поддержавшая их, должна быть готова признать последствия. Об этом заявил заместитель главы дипломатической миссии РФ в Оттаве Владимир Проскуряков. По его словам, граждане Канады уже наблюдают последствия действий их правительства. «Нужно начать быть честным с самим собой. Если правительство Канады не готово признать последствия своих действий, это становится задачей для граждан Канады, которые заинтересованы в независимом анализе и альтернативных взглядах», — приводит слова Владимира Проскурякова официальный аккаунт посольства в Twitter (заблокирован в России). Дипломат отметил, что недальновидные ограничительные меры, принятые под разными искусственными предлогами, повлекли за собой неизбежные последствия. Они, в частности, сказались на людях и их средствах к существованию. При этом сотрудничество России и Канады, считает Проскуряков, могло бы стать беспроигрышным. «Приоритет улучшения благосостояния наших народов, особенно народов Крайнего Севера, всегда должен оставаться нашим подлинным интересом вне политики», — заявил дипломат. Ранее Канада ввела санкции против 14 российских олигархов и их родственников. Страна также запретила экспорт и импорт предметов роскоши. Оттава уже анонсировала новый пакет санкций в отношении России, передает RT. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие ограничения из-за спецоперации РФ, которая призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских военных и националистов.