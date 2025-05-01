Уроженца Центральной Азии выслали из РФ на 50 лет за угрозы россиянам

Гражданин, прибывший из Центральной Азии и ставший участником межнационального конфликта в Липецке осенью 2024 года, лишен российского гражданства и выдворен за пределы России с запретом на въезд сроком на 50 лет. Об этом сообщила ФСБ РФ.
«По инициативе Федеральной службы безопасности Российской Федерации органами МВД России жителю Липецкой области выходцу одной из республик Центрально-Азиатского региона прекращено гражданство России. <...> Решением УВМ УМВД России по Липецкой области ему закрыт въезд в Россию сроком на 50 лет», — написало ФСБ на своем сайте.
В марте 2024 года уроженец Центральной Азии получил российское гражданство. В сентябре он стал участником конфликта на межнациональной почве с жителями Липецка, в ходе которого высказывал превосходство ислама над другими религиями, оскорблял россиян нецензурной бранью, угрожал физической расправой и демонстрировал нож. В результате совместных действий сотрудников ФСБ и МВД он был задержан и арестован на семь суток. После этого иностранный гражданин был депортирован в страну, из которой прибыл в РФ.
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