Школьник, пытавшийся зарезать мать, не смог покинуть психбольницу

18 августа 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Делом подростка занимается свердловский СУ СК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подросток, который 10 раз ударил мать ножом в доме на улице Академической в Екатеринбурге, не сможет выйти из психбольницы, пока врачи не завершат все необходимые экспертизы. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Должна быть еще одна экспертиза, которая установит вменяемый он или нет», — передает газета «Комсомольская правда — Екатеринбург» слова источника. До момента завершения экспертизы ему запретили покидать лечебное учреждение. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он воздержался от комментариев. Подросток изрезал мать ножом ночью 25 ноября из-за того, что она отобрала мобильный телефон. Женщина выжила, в подростка забрали силовики.

Подросток, который 10 раз ударил мать ножом в доме на улице Академической в Екатеринбурге, не сможет выйти из психбольницы, пока врачи не завершат все необходимые экспертизы. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Должна быть еще одна экспертиза, которая установит вменяемый он или нет», — передает газета «Комсомольская правда — Екатеринбург» слова источника. До момента завершения экспертизы ему запретили покидать лечебное учреждение. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он воздержался от комментариев. Подросток изрезал мать ножом ночью 25 ноября из-за того, что она отобрала мобильный телефон. Женщина выжила, в подростка забрали силовики.