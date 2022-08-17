17 августа 2022

Школьник, пытавшийся зарезать мать, не смог покинуть психбольницу

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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, ск рф, следственный комитет россии
Делом подростка занимается свердловский СУ СК Фото:

Подросток, который 10 раз ударил мать ножом в доме на улице Академической в Екатеринбурге, не сможет выйти из психбольницы, пока врачи не завершат все необходимые экспертизы. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Должна быть еще одна экспертиза, которая установит вменяемый он или нет», — передает газета «Комсомольская правда — Екатеринбург» слова источника. До момента завершения экспертизы ему запретили покидать лечебное учреждение.

URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он воздержался от комментариев.

Подросток изрезал мать ножом ночью 25 ноября из-за того, что она отобрала мобильный телефон. Женщина выжила, в подростка забрали силовики.

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Подросток, который 10 раз ударил мать ножом в доме на улице Академической в Екатеринбурге, не сможет выйти из психбольницы, пока врачи не завершат все необходимые экспертизы. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Должна быть еще одна экспертиза, которая установит вменяемый он или нет», — передает газета «Комсомольская правда — Екатеринбург» слова источника. До момента завершения экспертизы ему запретили покидать лечебное учреждение. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он воздержался от комментариев. Подросток изрезал мать ножом ночью 25 ноября из-за того, что она отобрала мобильный телефон. Женщина выжила, в подростка забрали силовики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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