Школьник, пытавшийся зарезать мать, не смог покинуть психбольницу

Подросток, который 10 раз ударил мать ножом в доме на улице Академической в Екатеринбурге, не сможет выйти из психбольницы, пока врачи не завершат все необходимые экспертизы. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«Должна быть еще одна экспертиза, которая установит вменяемый он или нет», — передает газета «Комсомольская правда — Екатеринбург» слова источника. До момента завершения экспертизы ему запретили покидать лечебное учреждение.
URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он воздержался от комментариев.
Подросток изрезал мать ножом ночью 25 ноября из-за того, что она отобрала мобильный телефон. Женщина выжила, в подростка забрали силовики.
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