Пермяки нашли способ модернизировать важное производство

Разработка пермских ученых поможет повысить качество калийных удобрений для нужд сельского хозяйства Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) придумали способ улучшить качество калийных удобрений, а также снизить затраты на их производство. Специалисты вуза предложили новый метод утилизации и переработки пыли, которая остается во время прессования, дробления и сушки удобрений.

«Количество циклонной пыли составляет 10-20% от товарного хлорида калия. Она постоянно циркулирует в процессе производства, увеличивая пылимость в помещении. Это приводит к трудностям ведения технологического процесса и усложняет условия работы персонала. В качестве варианта решения проблемы можно использовать технологию грануляции — превращение пыли в сыпучий продукт», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Ученые провели серию успешных экспериментов, воздействуя на циклонную пыль лигносульфонатом. Это продукт технологической переработки целлюлозы, который применяют при гранулировании удобрений, кормовых добавок и композиционных материалов. В результате пыль удалось превратить в гранулы. Их максимальный размер составил 0,7 на 5 мм, а количество превысило 58%. Результаты исследования помогут повысить объем и качество готовой продукции, а также снизить экономические затраты. Это, по словам специалистов вуза, актуально для развития сельского хозяйства.

Ранее URA.RU рассказывало, что разработка ученых Пермского Политеха поможет российским металлургам. Специалисты вуза придумали способ отливки деталей сложных форм, снижающий риски брака на производстве.

Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сумеет достичь признанного статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий российских ученых страна сможет не опираться на зарубежных производителей, делая упор на развитие собственных сфер экономики.