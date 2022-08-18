Квадроциклист разбился на горе под Златоустом

Мужчина попал в аварию на сопке горы Уреньга Фото: Алена Полозова © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) региональные спасатели эвакуировали с самой высокой вершины округа разбившегося квадроциклиста. Об этом URA.RU сообщили 19 августа в поисково-спасательной службе области.

«С самой высокой вершины Златоуста эвакуировали разбившегося квадроциклиста. 34-летний мужчина на квадроцикле подбирал место для трассы будущих спортивных соревнований. В районе Пугачевской тропы, на второй сопке горы Уреньга, он не смог удержать внедорожник и при подъеме на крутой склон опрокинулся на квадроцикле», — заявили URA.RU в ППС региона.

При падении на камни мужчина получил множественные, сложные, переломы рук и ног. Местность популярна у туристов, и сигнал от очевидцев быстро поступил дежурному Златоустовского отряда ПСС.

Прибыв на место, спасатели более 30 минут пытались подобрать положение, в котором пострадавший испытывал бы наименьшие страдания, но сдержать криков боли мужчина не мог. Спасатели совместно с сотрудниками пожарной охраны Златоуста на руках, почти километр, несли раненого на спинальном щите по крутым тропам к машине скорой помощи.