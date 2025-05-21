Дорожники рассказали об этапах строительства новой дороги до нацпарка «Зигальга»

В Челябинской области начат капитальный ремонт дороги Первуха — Меседа — Тюлюк к национальному парку «Зигальга». Подробнее об этапах работ рассказали в пресс-службе регионального миндортранса.
«На дороге обновят асфальтобетонное покрытие на участке протяженностью 11,45 километра, а участок с щебеночным покрытием протяженностью 22,15 километра переведут в асфальтобетон. В этом году запланирован ремонт 9,7 километра дороги», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прошлом году дал распоряжение о проведении ремонта этой дороги. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приоритет отдается обновлению автодорог, ведущих к туристическим направлениям. Эта дорога имеет стратегическое значение для обеспечения транспортной доступности Национального парка «Зигальга», который ежегодно посещает множество туристов со всей России, привлекаемых уникальными природными ландшафтами. Реализация крупномасштабного проекта рассчитана на четыре года, завершение запланировано на 2028 год.
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