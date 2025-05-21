Ветераны СВО в Челябинской области получат льготы на аренду земли для бизнеса

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Льготы на аренду земли позволят сэкономить
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Ветеранам или инвалидам спецоперации в Челябинской области предоставят льготы на аренду земельных участков для размещения торговых киосков. Соответствующий проект закона был рассмотрен на комитете по экономической политике и предпринимательству в региональном ЗСО.

«Проектом закона предлагается установить льготный размер платы за размещение нестационарного торгового объекта для участников СВО. Мера поддержки адресная, коснется физлиц и индивидуальных предпринимателей», — сообщили в пресс-службе регионального ЗСО.

Участки для этих целей должны находиться в государственной или муниципальной собственности. Право на получение льгот предоставят предпринимателям, которые на момент подачи заявления имеют статус ветеранов или инвалидов боевых действий. Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле подчеркнул, что данный законопроект ориентирован на поддержку участников СВО, способствует вовлечению ветеранов в сферу малого бизнеса, а также созданию рабочих мест для инвалидов боевых действий в области малоформатной торговли.

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Ветеранам или инвалидам спецоперации в Челябинской области предоставят льготы на аренду земельных участков для размещения торговых киосков. Соответствующий проект закона был рассмотрен на комитете по экономической политике и предпринимательству в региональном ЗСО. «Проектом закона предлагается установить льготный размер платы за размещение нестационарного торгового объекта для участников СВО. Мера поддержки адресная, коснется физлиц и индивидуальных предпринимателей», — сообщили в пресс-службе регионального ЗСО. Участки для этих целей должны находиться в государственной или муниципальной собственности. Право на получение льгот предоставят предпринимателям, которые на момент подачи заявления имеют статус ветеранов или инвалидов боевых действий. Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле подчеркнул, что данный законопроект ориентирован на поддержку участников СВО, способствует вовлечению ветеранов в сферу малого бизнеса, а также созданию рабочих мест для инвалидов боевых действий в области малоформатной торговли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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