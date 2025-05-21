ЛДПР в Челябинской области включилась в решение проблем с вывозом мусора

Координатор челябинского реготделения ЛДПР, депутат областного заксобрания Виталий Пашин предлагает предоставить меры господдержки компаниям, специализирующимся на переработке твердых бытовых отходов. Также необходимо предусмотреть налоговые льготы для муниципалитетов, чтобы помочь с вывозом ТБО, заявил политик по итогам встречи с и. о. главы города Катав-Ивановска Александром Васильевым.
Вопрос с вывозом и утилизацией бытового мусора в городе стоит остро. И, поскольку проблема с ТБО характерна для всех территорий области, парламентарий намерен вынести ее на общественное обсуждение.
«Нужно искать более эффективные способы выхода из кризиса, в котором оказались наши отраслевые предприятия. Повышая тарифы и финансовую нагрузку на конечных потребителей, мы ничего не добьемся. Как справедливо заявляет лидер нашей партии Леонид Слуцкий, нельзя бесконечно перекладывать проблемы отрасли на граждан. Значит, нужно искать механизмы государственного стимулирования компаний, занимающихся в Челябинской области переработкой мусора», — считает Виталий Пашин.
Также, по мнению депутата, требуется обеспечить дополнительное финансирование для расчетов муниципалитетов с регоператором по вывозу ТБО. Некоторое время назад областное минэкологии, в чьем ведении находится вопрос, предложило главам территорий самостоятельно изыскивать средства для расчетов за это. Однако, делегируя обязанности на места в приказном порядке, ведомство не позаботилось об их финансовом обеспечении.
«Неудивительно, что нашим территориям катастрофически не хватает средств на оплату услуги. Ведь из своих скромных бюджетов они решают множество других социально значимых вопросов. Планирую вместе с экспертами найти приемлемое решение. Возможно, стоит ввести для наших муниципалитетов налоговые каникулы», — поделился Пашин. По его мнению, высвободившиеся средства помогут местным властям погасить долги за вывоз мусора.
«Налоговые льготы для муниципалитетов — хороший выход. Это обеспечит регоператору запас прочности, позволяя работать без сбоев. А самое главное — снизит социальное напряжение, которое в последнее время все чаще возникает в регионе из-за несвоевременного вывоза отходов», — отметил политолог Анатолий Гагарин.
Если инициативы Виталия Пашина получат поддержку властей и будут эффективно реализованы, предложенные им механизмы ЛДПР сможет внедрять и в других регионах страны. Ведь проблемы с вывозом и переработкой мусора наблюдаются в России повсеместно, заключил Гагарин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!