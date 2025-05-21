Текслер Патрушеву: Челябинская область планирует собрать два миллиона тонн зерна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аграрии рассказали о планируемом урожае
Аграрии рассказали о планируемом урожае Фото:

Аграрии Челябинской области планируют собрать более двух миллионов тонн зерна. Об этом рассказал глава региона Алексей Текслер на встрече с зампредседателем правительства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В этом году регион ожидает получить более двух миллионов тонн зерна. Аграрии также рассчитывают произвести примерно 260 тысяч тонн масличных культур и обеспечить кормовую базу», — уточнили в пресс-службе правительства области.

Текслер отметил, что приоритет по-прежнему отдается выращиванию твердых сортов пшеницы. Для повышения качества зерна и увеличения валового сбора рентабельных культур, таких как твердая пшеница, подсолнечник и лен, оказывается поддержка на приобретение минеральных удобрений. Аграрии полностью обеспечены нужными ресурсами.

«Для того чтобы сельхозпроизводители смогли своевременно приступить к проведению полевых работ, мы ускорили процесс предоставления господдержки. На сегодняшний день аграрии получили более 700 миллионов рублей, из которых 548 миллионов поступили из федерального бюджета», — добавил Текслер.

Губернатор рассказал о развитии птицеводства и животноводства, сотрудничестве с аграрным университетом для обучения профессиональных кадров и привлечении инвестиций. Он отметил, что в регионе будет продолжаться укрепление продовольственной безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аграрии Челябинской области планируют собрать более двух миллионов тонн зерна. Об этом рассказал глава региона Алексей Текслер на встрече с зампредседателем правительства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщает пресс-служба правительства региона. «В этом году регион ожидает получить более двух миллионов тонн зерна. Аграрии также рассчитывают произвести примерно 260 тысяч тонн масличных культур и обеспечить кормовую базу», — уточнили в пресс-службе правительства области. Текслер отметил, что приоритет по-прежнему отдается выращиванию твердых сортов пшеницы. Для повышения качества зерна и увеличения валового сбора рентабельных культур, таких как твердая пшеница, подсолнечник и лен, оказывается поддержка на приобретение минеральных удобрений. Аграрии полностью обеспечены нужными ресурсами. «Для того чтобы сельхозпроизводители смогли своевременно приступить к проведению полевых работ, мы ускорили процесс предоставления господдержки. На сегодняшний день аграрии получили более 700 миллионов рублей, из которых 548 миллионов поступили из федерального бюджета», — добавил Текслер. Губернатор рассказал о развитии птицеводства и животноводства, сотрудничестве с аграрным университетом для обучения профессиональных кадров и привлечении инвестиций. Он отметил, что в регионе будет продолжаться укрепление продовольственной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...