Текслер Патрушеву: Челябинская область планирует собрать два миллиона тонн зерна

Аграрии Челябинской области планируют собрать более двух миллионов тонн зерна. Об этом рассказал глава региона Алексей Текслер на встрече с зампредседателем правительства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом году регион ожидает получить более двух миллионов тонн зерна. Аграрии также рассчитывают произвести примерно 260 тысяч тонн масличных культур и обеспечить кормовую базу», — уточнили в пресс-службе правительства области.
Текслер отметил, что приоритет по-прежнему отдается выращиванию твердых сортов пшеницы. Для повышения качества зерна и увеличения валового сбора рентабельных культур, таких как твердая пшеница, подсолнечник и лен, оказывается поддержка на приобретение минеральных удобрений. Аграрии полностью обеспечены нужными ресурсами.
«Для того чтобы сельхозпроизводители смогли своевременно приступить к проведению полевых работ, мы ускорили процесс предоставления господдержки. На сегодняшний день аграрии получили более 700 миллионов рублей, из которых 548 миллионов поступили из федерального бюджета», — добавил Текслер.
Губернатор рассказал о развитии птицеводства и животноводства, сотрудничестве с аграрным университетом для обучения профессиональных кадров и привлечении инвестиций. Он отметил, что в регионе будет продолжаться укрепление продовольственной безопасности.
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