Жестокое столкновение: в Челябинске мотоциклист перелетел через крышу после ДТП

Мотоциклист перелетел через крышу автомобиля, он не успел затормозить
В Челябинске женщина за рулем Haval сбила мотоциклиста. Она пыталась повернуть во двор. Байкер перелетел через крышу авто и упал на проезжую часть.
«В Челябинске девушка за рулем Haval сбила мотоциклиста. Авария произошла днем в среду 21 мая», — сообщает издание «74.ру»
Девушка хотела повернуть во двор, но в это время по встречной полосе ехал мотоциклист, который не успел затормозить. В результате авто и мотоцикл столкнулись. Авария произошла возле дома на улице Александра Шмакова.
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