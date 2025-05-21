Жестокое столкновение: в Челябинске мотоциклист перелетел через крышу после ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мотоциклист перелетел через крышу автомобиля, он не успел затормозить
Мотоциклист перелетел через крышу автомобиля, он не успел затормозить Фото:

В Челябинске женщина за рулем Haval сбила мотоциклиста. Она пыталась повернуть во двор. Байкер перелетел через крышу авто и упал на проезжую часть.

«В Челябинске девушка за рулем Haval сбила мотоциклиста. Авария произошла днем в среду 21 мая», — сообщает издание «74.ру»

Девушка хотела повернуть во двор, но в это время по встречной полосе ехал мотоциклист, который не успел затормозить. В результате авто и мотоцикл столкнулись. Авария произошла возле дома на улице Александра Шмакова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске женщина за рулем Haval сбила мотоциклиста. Она пыталась повернуть во двор. Байкер перелетел через крышу авто и упал на проезжую часть. «В Челябинске девушка за рулем Haval сбила мотоциклиста. Авария произошла днем в среду 21 мая», — сообщает издание «74.ру» Девушка хотела повернуть во двор, но в это время по встречной полосе ехал мотоциклист, который не успел затормозить. В результате авто и мотоцикл столкнулись. Авария произошла возле дома на улице Александра Шмакова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...