Комиссия гордумы одобрила названия улицы, переулка и сквера в Челябинске

Комиссия гордумы Челябинска по местному самоуправлению под председательством депутата Владимира Бодрова одобрила несколько важных решений, включая присвоение названий новым улицам и скверам, а также ратификацию соглашения о сотрудничестве с Ясиноватой (Донецкая Народная Республика). Как сообщили URA.RU в пресс-службе думы, в Челябинске могут появится — улица имени бывшего прокурора области Михаила Киселева и сквер в честь ветерана Анатолия Суркова.
«Комиссия по местному самоуправлению рассмотрела проект решения думы об установлении границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление в Калининском районе. Это связано с уменьшением территории ТОС „Поселок Колхозный“ и обращением граждан», — уточнили в пресс-службе гордумы.
В Курчатовском районе может появится улица имени Михаила Киселева — бывшего прокурора Челябинской области, посвятившего работе в правоохранительных органах более 35 лет. В Центральном районе сквер на пересечении улиц Воровского, Курчатова и Свердловского проспекта будет назван в честь Анатолия Суркова — кавалера госнаград, ветерана спецслужб и налоговой полиции, много лет возглавлявшего Совет ветеранов области. Также в Ленинском районе переулок между улицами Рельефной и Смородинка получит название Казачий.
Комиссия также одобрила ратификацию соглашения о сотрудничестве с Ясиноватой. Соглашение было подписано главами Челябинска и Ясиноватой в апреле 2025 года. Оно направлено на развитие отношений, хозяйственных связей и реализацию совместных проектов.
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