Челябинский губернатор представил Мантурову ключевые инвестпроекты региона

Губернатор Алексей Текслер доложил первому вице-премьеру правительства РФ Денису Мантурову об итогах промышленного развития Челябинской области и главных инвестиционных проектах региона. Встреча прошла в Москве, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.
«За последние пять лет ВРП вырос в 1,9 раза, достигнув по оценке 2,9 трлн рублей. Это доказывает эффективность реализуемой стратегии развития. Объем инвестиций в основной капитал за 2024 год составил 549,1 млрд рублей, что на 124,6% больше, чем в 2018 году», — сообщил Текслер. Он также подчеркнул, что выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК области находится на особом контроле.
В числе приоритетов губернатор выделил роботизацию — первый в РФ завод промышленных роботов действует в Челябинске и совместно с ЮУрГУ готовит специалистов на базе учреждений среднего профобразования. Также многообещающе выглядит созданная Особая экономическая зона: сейчас идет работа по заключению соглашений с потенциальными инвесторами о создании кластер высокотехнологичных, в том числе роботизированных производств.
Также перечень инвестпроектов, затронутых на рабочей встрече, включает завод минеральных удобрений в Карабаше, цинковый завод в Верхнем Уфалее, завод тяжелого машиностроения и завод прокатных валков в Магнитогорске. Комплекс преобразовательной техники в Сосновском округе и завод фронтальных погрузчиков в Челябинске также имеют статус особо значимых для области.
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