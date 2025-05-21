Под Челябинском недалеко от озера Барышево и поселка «Родной» строят новый коттеджный микрорайон. На данный момент застраивается вторая очередь квартала, дома и участки там начали продавать с 2024 года. Весь микрорайон рассчитан более чем на две тысячи домовладений, сообщил проектный менеджер микрорайона «Идиллия» Михаил Белявцев.
«Это достаточно молодой микрорайон. Мы начали активную реализацию земельных участков в нашей территории с 2021 года. Сейчас у нас израсходовано 80% участков — это первая очередь. Вообще, у нас микрорайон делится на две части. „Идиллия Парк“ — это первая очередь, и „Идиллия Новый квартал“ — это вторая очередь. Реализацию „Идиллия Парк“ вот мы начали с 2021 года. Осталось там в продаже 20% не проданных участков», — отметил Белявцев.
Как отметил Белявцев, далее в микрорайоне началось развитие второй очереди. Ее начали реализовывать в 2024 году. Основная масса участков продается именно в этой части. В этом году в микрорайоне планируется ввести в эксплуатацию два парка, столько же прогулочных зон и еще один парк для маленьких детей.
Также проектом планировки предусмотрена школа, детский сад, спортивный комплекс, различные кафе, общественные деловые зоны. Но такие крупные объекты, будут реализовываться уже после того, как в микрорайон будет проведен газ. Газифицировать район планируется в 2030 году, подчеркнул спикер.
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