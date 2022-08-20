Шойгу: Киев стал наследником кровавых националистов

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу считает, что Киев продолжает дела националистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев стал наследником «кровавых украинский националистов». Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе I Международного антифашистского конгресса.

«Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов. Верховная рада провозгласила боевиков ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. URA.RU) бойцами за национальную независимость», — сообщил Шойгу. Трансляция конгресса ведется на телеканале «Звезда».

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля указом президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита населения Донбасса.

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Киев стал наследником «кровавых украинский националистов». Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе I Международного антифашистского конгресса. «Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов. Верховная рада провозгласила боевиков ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. URA.RU) бойцами за национальную независимость», — сообщил Шойгу. Трансляция конгресса ведется на телеканале «Звезда». Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля указом президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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