Шойгу: Киев стал наследником кровавых националистов

Сергей Шойгу считает, что Киев продолжает дела националистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киев стал наследником «кровавых украинский националистов». Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе I Международного антифашистского конгресса.

«Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов. Верховная рада провозгласила боевиков ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. URA.RU) бойцами за национальную независимость», — сообщил Шойгу. Трансляция конгресса ведется на телеканале «Звезда».

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля указом президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита населения Донбасса.