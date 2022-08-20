Шойгу: Киев стал наследником кровавых националистов

Сергей Шойгу считает, что Киев продолжает дела националистов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев стал наследником «кровавых украинский националистов». Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе I Международного антифашистского конгресса.
«Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов. Верховная рада провозгласила боевиков ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. URA.RU) бойцами за национальную независимость», — сообщил Шойгу. Трансляция конгресса ведется на телеканале «Звезда».
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля указом президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита населения Донбасса.
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