В России назвали главный символ 2025 года

Россия начала подготовку к празднованию 80-летнего юбилея со дня Победы в Великой Отечественной войне с представления официального логотипа. Символом года станет образ монумента Родина-Мать. Его представили 19 ноября в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Эксперты говорят, что этот образ больше 80 лет назад объединил жителей СССР в борьбе с нацизмом, а в наши дни, возможно, примирит с бывшими союзниками — США и Великобританией.
На презентацию логотипа юбилея Победы пригласили журналистов российских и зарубежных СМИ. Их собрали в Зале полководцев. Именно здесь установлены бюсты генералиссимуса Иосифа Сталина, маршала Победы Георгия Жукова, маршалов Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Ивана Конева и других военачальников. Несколько десятков телекамер направили свои объективы в сторону сцены, где на экране еще до начала презентации появилась картинка на белом фоне: 80 Победа.
За несколько минут до старта презентации организаторы запустили видеоролик. Это черно-белые хроники тех, казалось бы, далеких дней. После четырех лет страшной, кровопролитной войны, унесшей жизни 27 млн советских людей, победители возвращаются в свои города и села. На перроне их встречают жены, матери, дети. Море букетов из самых простых, полевых цветов, но и они на этих кадрах как символ наступившего мира, символ Победы. Счастливые женские лица, по которым текут слезы радости, долгожданные объятья и поцелуи с теми, кто добыл Победу и вернулся домой живым. В большинстве своем это совсем еще молодые мужчины. Но только по годам, внешне они выглядели куда старше — военное лихолетье, тяжелейшие фронтовые будни не прошли бесследно.
Короткий ролик, повторившийся несколько раз, стал прелюдией к старту юбилейных мероприятий. Министр культуры Ольга Любимова, которая представила перечень мероприятий, отметила, что год 80-летия Победы «позволит оживить память о тех годах и сохранить преемственность поколений, традиции, связанные с Днем Победы».
«9 Мая — это святая дата для каждого. Это — своего рода код национальной идентичности», — подчеркнула она.
К юбилею Победы будут готовиться в каждом уголке страны, во всех 89 ее регионах. По словам Любимовой, эта дата одинаково важна как для небольшой библиотеки или клуба в самом отдаленном селе, так и для крупных федеральных учреждений в Москве и Санкт-Петербурге. Все хотят внести свой вклад в сохранение памяти о великой Победе и воинах-победителях. Точками притяжения станут музеи «Сталинградская битва» в Волгограде, «Прохоровское поле» в Белгородской области, «Малахов Курган» в Севастополе, Музей мирового океана в Калининграде, музей истории Дальнего Востока во Владивостоке.
Великая Победа, как отметил народный артист Владимир Машков, «складывается из судеб миллионов сограждан». «Это великая история самопожертвования нашего народа ради мира на всей земле, — отметил Машков. –
Победа досталась нам очень большой ценой. Если каждого погибшего почтить минутой молчания, мир замолчит более чем на 50 лет», — отметил он.
Символом юбилея стал монумент Родина-Мать, установленный в Волгограде на Малаховом Кургане в 1967 году, созданный авторским коллективом скульптора Евгения Вутечича. Машков объяснил, почему именно этот образ. «Всем нам образ Родины-Матери, призывающей своих сыновей и дочерей идти на битву с врагом, знаком с детства. Этот памятник стал символом несокрушимости духа нашего народа. Он объединяет нас, людей разных возрастов, разных национальностей и вероисповедания. Каждый найдет в нем что-то свое, свою гордость, свою память, свою благодарность и свою Победу. Нашу Победу», — подчеркнул Машков.
Образ Родины-Матери и для новых поколений, для потомков победителей остается «символом, который объединяет, дарит веру и дает силы бороться за правду», рассказала лидер движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова. Волонтеры тоже внесут свою лепту в празднование юбилея. Рябова заверила, что «добровольческий корпус сделает все, чтобы никто и никогда не смог переписать историю Великой Победы».
Юбилей Победы, который Россия, народы бывшего Советского Союза и всех стран, что помнят о той войне, будут отмечать в 2025 году, сегодня имеет особое значение. По словам актера Машкова, 80 лет — это «не тот срок, когда мы должны что-то забыть. Сохранять память вдвойне важно сейчас, когда западные страны переписывают историю и перечеркивают вклад нашего народа в победу над фашизмом. Сохранить историю нашей державы и донести правду до следующих поколений — наш долг и наша судьба. Судьба — это характер. Важная черта нашего характера — это незыблемость нашей памяти», — убежден Машков.
Россия не имеет права забыть о той войне и той победе. И не должна позволить забыть об этом и другим. Ведущий исследователь Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин убежден, что масштабным празднованием юбилея Россия продемонстрирует, что «эту Победу у нас никто не отнимет». «Это была Победа всего советского народа, и хорошо, что об этом помнят наши собратья по бывшему Советскому Союзу.
И важно даже в такой тяжелой долговременной конфронтации с Западом, которая есть сейчас, помнить, что тогда, когда встала угроза широкого распространения фашизма, мы были вместе с нашими союзниками — прежде всего, США и Великобританией. Об их вкладе тоже нельзя забывать. Это важно для будущего», — считает дипломат и историк Мизин.
Гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский считает, что празднование юбилея Победы приходится на «переломный момент, когда государству нужно нащупать новые подходы к сохранению памяти о Победе». «Сейчас важно вновь сформировать систему ценностей и нарративы вокруг Победы. Ветераны, которые все это время были основными ее носителями, уходят из жизни. Но наследие Победы было, есть и остается для общества объединяющим фактором, неким морально-этическим камертоном, неким каркасом для определения нашей системы ценностей, нашего миропонимания, мироощущения, серьезным уроком, который мы до конца еще, в общем-то, и не выучили», — заключил Еловский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.