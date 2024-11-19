В России назвали главный символ 2025 года

Есть надежда, что он примирит РФ с бывшими союзниками — США и Великобританией

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Символом юбилейного года Победы стал образ монумента Родина-Мать
Символом юбилейного года Победы стал образ монумента Родина-Мать Фото:

Россия начала подготовку к празднованию 80-летнего юбилея со дня Победы в Великой Отечественной войне с представления официального логотипа. Символом года станет образ монумента Родина-Мать. Его представили 19 ноября в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Эксперты говорят, что этот образ больше 80 лет назад объединил жителей СССР в борьбе с нацизмом, а в наши дни, возможно, примирит с бывшими союзниками — США и Великобританией.

На презентацию логотипа юбилея Победы пригласили журналистов российских и зарубежных СМИ. Их собрали в Зале полководцев. Именно здесь установлены бюсты генералиссимуса Иосифа Сталина, маршала Победы Георгия Жукова, маршалов Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Ивана Конева и других военачальников. Несколько десятков телекамер направили свои объективы в сторону сцены, где на экране еще до начала презентации появилась картинка на белом фоне: 80 Победа.

Презентацию праздничной программы провела министр культуры Ольга Любимова (в центре)
Презентацию праздничной программы провела министр культуры Ольга Любимова (в центре)
Фото:

За несколько минут до старта презентации организаторы запустили видеоролик. Это черно-белые хроники тех, казалось бы, далеких дней. После четырех лет страшной, кровопролитной войны, унесшей жизни 27 млн советских людей, победители возвращаются в свои города и села. На перроне их встречают жены, матери, дети. Море букетов из самых простых, полевых цветов, но и они на этих кадрах как символ наступившего мира, символ Победы. Счастливые женские лица, по которым текут слезы радости, долгожданные объятья и поцелуи с теми, кто добыл Победу и вернулся домой живым. В большинстве своем это совсем еще молодые мужчины. Но только по годам, внешне они выглядели куда старше — военное лихолетье, тяжелейшие фронтовые будни не прошли бесследно.

Короткий ролик, повторившийся несколько раз, стал прелюдией к старту юбилейных мероприятий. Министр культуры Ольга Любимова, которая представила перечень мероприятий, отметила, что год 80-летия Победы «позволит оживить память о тех годах и сохранить преемственность поколений, традиции, связанные с Днем Победы».

«9 Мая — это святая дата для каждого. Это — своего рода код национальной идентичности», — подчеркнула она.

К юбилею Победы будут готовиться в каждом уголке страны, во всех 89 ее регионах. По словам Любимовой, эта дата одинаково важна как для небольшой библиотеки или клуба в самом отдаленном селе, так и для крупных федеральных учреждений в Москве и Санкт-Петербурге. Все хотят внести свой вклад в сохранение памяти о великой Победе и воинах-победителях. Точками притяжения станут музеи «Сталинградская битва» в Волгограде, «Прохоровское поле» в Белгородской области, «Малахов Курган» в Севастополе, Музей мирового океана в Калининграде, музей истории Дальнего Востока во Владивостоке.

Великая Победа, как отметил народный артист Владимир Машков, «складывается из судеб миллионов сограждан». «Это великая история самопожертвования нашего народа ради мира на всей земле, — отметил Машков. –

Победа досталась нам очень большой ценой. Если каждого погибшего почтить минутой молчания, мир замолчит более чем на 50 лет», — отметил он.
Для артиста Владимира Машкова образ Родины-Матери - символ несокрушимости русского народа
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Символом юбилея стал монумент Родина-Мать, установленный в Волгограде на Малаховом Кургане в 1967 году, созданный авторским коллективом скульптора Евгения Вутечича. Машков объяснил, почему именно этот образ. «Всем нам образ Родины-Матери, призывающей своих сыновей и дочерей идти на битву с врагом, знаком с детства. Этот памятник стал символом несокрушимости духа нашего народа. Он объединяет нас, людей разных возрастов, разных национальностей и вероисповедания. Каждый найдет в нем что-то свое, свою гордость, свою память, свою благодарность и свою Победу. Нашу Победу», — подчеркнул Машков.

Образ Родины-Матери и для новых поколений, для потомков победителей остается «символом, который объединяет, дарит веру и дает силы бороться за правду», рассказала лидер движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова. Волонтеры тоже внесут свою лепту в празднование юбилея. Рябова заверила, что «добровольческий корпус сделает все, чтобы никто и никогда не смог переписать историю Великой Победы».

Юбилей Победы, который Россия, народы бывшего Советского Союза и всех стран, что помнят о той войне, будут отмечать в 2025 году, сегодня имеет особое значение. По словам актера Машкова, 80 лет — это «не тот срок, когда мы должны что-то забыть. Сохранять память вдвойне важно сейчас, когда западные страны переписывают историю и перечеркивают вклад нашего народа в победу над фашизмом. Сохранить историю нашей державы и донести правду до следующих поколений — наш долг и наша судьба. Судьба — это характер. Важная черта нашего характера — это незыблемость нашей памяти», — убежден Машков.

Россия не имеет права забыть о той войне и той победе. И не должна позволить забыть об этом и другим. Ведущий исследователь Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин убежден, что масштабным празднованием юбилея Россия продемонстрирует, что «эту Победу у нас никто не отнимет». «Это была Победа всего советского народа, и хорошо, что об этом помнят наши собратья по бывшему Советскому Союзу.

И важно даже в такой тяжелой долговременной конфронтации с Западом, которая есть сейчас, помнить, что тогда, когда встала угроза широкого распространения фашизма, мы были вместе с нашими союзниками — прежде всего, США и Великобританией. Об их вкладе тоже нельзя забывать. Это важно для будущего», — считает дипломат и историк Мизин.

Гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский считает, что празднование юбилея Победы приходится на «переломный момент, когда государству нужно нащупать новые подходы к сохранению памяти о Победе». «Сейчас важно вновь сформировать систему ценностей и нарративы вокруг Победы. Ветераны, которые все это время были основными ее носителями, уходят из жизни. Но наследие Победы было, есть и остается для общества объединяющим фактором, неким морально-этическим камертоном, неким каркасом для определения нашей системы ценностей, нашего миропонимания, мироощущения, серьезным уроком, который мы до конца еще, в общем-то, и не выучили», — заключил Еловский.

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Россия начала подготовку к празднованию 80-летнего юбилея со дня Победы в Великой Отечественной войне с представления официального логотипа. Символом года станет образ монумента Родина-Мать. Его представили 19 ноября в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Эксперты говорят, что этот образ больше 80 лет назад объединил жителей СССР в борьбе с нацизмом, а в наши дни, возможно, примирит с бывшими союзниками — США и Великобританией. На презентацию логотипа юбилея Победы пригласили журналистов российских и зарубежных СМИ. Их собрали в Зале полководцев. Именно здесь установлены бюсты генералиссимуса Иосифа Сталина, маршала Победы Георгия Жукова, маршалов Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Ивана Конева и других военачальников. Несколько десятков телекамер направили свои объективы в сторону сцены, где на экране еще до начала презентации появилась картинка на белом фоне: 80 Победа. За несколько минут до старта презентации организаторы запустили видеоролик. Это черно-белые хроники тех, казалось бы, далеких дней. После четырех лет страшной, кровопролитной войны, унесшей жизни 27 млн советских людей, победители возвращаются в свои города и села. На перроне их встречают жены, матери, дети. Море букетов из самых простых, полевых цветов, но и они на этих кадрах как символ наступившего мира, символ Победы. Счастливые женские лица, по которым текут слезы радости, долгожданные объятья и поцелуи с теми, кто добыл Победу и вернулся домой живым. В большинстве своем это совсем еще молодые мужчины. Но только по годам, внешне они выглядели куда старше — военное лихолетье, тяжелейшие фронтовые будни не прошли бесследно. Короткий ролик, повторившийся несколько раз, стал прелюдией к старту юбилейных мероприятий. Министр культуры Ольга Любимова, которая представила перечень мероприятий, отметила, что год 80-летия Победы «позволит оживить память о тех годах и сохранить преемственность поколений, традиции, связанные с Днем Победы». К юбилею Победы будут готовиться в каждом уголке страны, во всех 89 ее регионах. По словам Любимовой, эта дата одинаково важна как для небольшой библиотеки или клуба в самом отдаленном селе, так и для крупных федеральных учреждений в Москве и Санкт-Петербурге. Все хотят внести свой вклад в сохранение памяти о великой Победе и воинах-победителях. Точками притяжения станут музеи «Сталинградская битва» в Волгограде, «Прохоровское поле» в Белгородской области, «Малахов Курган» в Севастополе, Музей мирового океана в Калининграде, музей истории Дальнего Востока во Владивостоке. Великая Победа, как отметил народный артист Владимир Машков, «складывается из судеб миллионов сограждан». «Это великая история самопожертвования нашего народа ради мира на всей земле, — отметил Машков. – Символом юбилея стал монумент Родина-Мать, установленный в Волгограде на Малаховом Кургане в 1967 году, созданный авторским коллективом скульптора Евгения Вутечича. Машков объяснил, почему именно этот образ. «Всем нам образ Родины-Матери, призывающей своих сыновей и дочерей идти на битву с врагом, знаком с детства. Этот памятник стал символом несокрушимости духа нашего народа. Он объединяет нас, людей разных возрастов, разных национальностей и вероисповедания. Каждый найдет в нем что-то свое, свою гордость, свою память, свою благодарность и свою Победу. Нашу Победу», — подчеркнул Машков. Образ Родины-Матери и для новых поколений, для потомков победителей остается «символом, который объединяет, дарит веру и дает силы бороться за правду», рассказала лидер движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова. Волонтеры тоже внесут свою лепту в празднование юбилея. Рябова заверила, что «добровольческий корпус сделает все, чтобы никто и никогда не смог переписать историю Великой Победы». Юбилей Победы, который Россия, народы бывшего Советского Союза и всех стран, что помнят о той войне, будут отмечать в 2025 году, сегодня имеет особое значение. По словам актера Машкова, 80 лет — это «не тот срок, когда мы должны что-то забыть. Сохранять память вдвойне важно сейчас, когда западные страны переписывают историю и перечеркивают вклад нашего народа в победу над фашизмом. Сохранить историю нашей державы и донести правду до следующих поколений — наш долг и наша судьба. Судьба — это характер. Важная черта нашего характера — это незыблемость нашей памяти», — убежден Машков. Россия не имеет права забыть о той войне и той победе. И не должна позволить забыть об этом и другим. Ведущий исследователь Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин убежден, что масштабным празднованием юбилея Россия продемонстрирует, что «эту Победу у нас никто не отнимет». «Это была Победа всего советского народа, и хорошо, что об этом помнят наши собратья по бывшему Советскому Союзу. Гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский считает, что празднование юбилея Победы приходится на «переломный момент, когда государству нужно нащупать новые подходы к сохранению памяти о Победе». «Сейчас важно вновь сформировать систему ценностей и нарративы вокруг Победы. Ветераны, которые все это время были основными ее носителями, уходят из жизни. Но наследие Победы было, есть и остается для общества объединяющим фактором, неким морально-этическим камертоном, неким каркасом для определения нашей системы ценностей, нашего миропонимания, мироощущения, серьезным уроком, который мы до конца еще, в общем-то, и не выучили», — заключил Еловский.
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