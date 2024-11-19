Депутат Рады Дубинский предложил упразднить пост президента

20 ноября 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Дубинский уверен, что упразднение президентского поста является ключевым шагом на пути к суверенитету Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выступил с предложением внести изменения в Конституцию страны, направленные на упразднение поста президента. По его словам, такие меры необходимы для того, чтобы избавить Украину от внешнего управления и сделать государство полностью независимым. Новость по теме Когда пройдут президентские выборы на Украине: кто пойдет голосовать за Зеленского «Для построения независимого государства нужно демонтировать все надстройки внешнего управления, которые и привели Украину в ее нынешнее состояние», — заявил Дубинский в telegram-канале. Он уверен, что упразднение президентского поста является ключевым шагом на пути к суверенитету и самостоятельности страны. Кроме того, Дубинский предложил принять на Украине закон об агентах иностранного влияния, аналогичный действующим в странах ЕС и США, а также упразднить наблюдательные советы с участием иностранных граждан. Эти меры, по его мнению, помогут укрепить внутреннюю политику и экономику, делая их менее зависимыми от внешних факторов. На Украине весной 2025 года могут пройти президентские выборы из-за давления Запада. Предполагается, что в них примет участие Владимир Зеленский, который является нелегитимным президентом из-за истечения срока полномочий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выступил с предложением внести изменения в Конституцию страны, направленные на упразднение поста президента. По его словам, такие меры необходимы для того, чтобы избавить Украину от внешнего управления и сделать государство полностью независимым. «Для построения независимого государства нужно демонтировать все надстройки внешнего управления, которые и привели Украину в ее нынешнее состояние», — заявил Дубинский в telegram-канале. Он уверен, что упразднение президентского поста является ключевым шагом на пути к суверенитету и самостоятельности страны. Кроме того, Дубинский предложил принять на Украине закон об агентах иностранного влияния, аналогичный действующим в странах ЕС и США, а также упразднить наблюдательные советы с участием иностранных граждан. Эти меры, по его мнению, помогут укрепить внутреннюю политику и экономику, делая их менее зависимыми от внешних факторов. На Украине весной 2025 года могут пройти президентские выборы из-за давления Запада. Предполагается, что в них примет участие Владимир Зеленский, который является нелегитимным президентом из-за истечения срока полномочий.