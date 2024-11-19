В России втрое упало производство лососевой икры

20 ноября 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Снижение объемов производства икры связали с неудачным ловом рыбы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Производство натуральной лососевой икры в России за последние 10 месяцев сократилось втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщили в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП). Новость по теме Названа одна из причин роста цен на икру «Согласно официальным данным, если за 10 месяцев 2023 года было произведено 29 тысяч тонн икры, то за тот же период текущего года — только 10 тысяч тонн. Причиной такого значительного снижения производства стала неудачная путина», — сообщили «Известия» со ссылкой на НЦБРП. Издание также отметило, что кроме уменьшения объемов производства натуральной икры, также наблюдается сокращение выпуска структурированной и имитированной красной икры. Эксперты не указали конкретных причин, однако отметили, что доля этих видов икры на рынке составляет менее 10%. Как ранее заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, к Новому году роста цен на красную икру ожидать не следует. По его словам, праздничный спрос окажет незначительное влияние на стоимость. С учетом текущей инфляции и реально располагаемых доходов населения ажиотажа не прогнозируется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производство натуральной лососевой икры в России за последние 10 месяцев сократилось втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщили в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП). «Согласно официальным данным, если за 10 месяцев 2023 года было произведено 29 тысяч тонн икры, то за тот же период текущего года — только 10 тысяч тонн. Причиной такого значительного снижения производства стала неудачная путина», — сообщили «Известия» со ссылкой на НЦБРП. Издание также отметило, что кроме уменьшения объемов производства натуральной икры, также наблюдается сокращение выпуска структурированной и имитированной красной икры. Эксперты не указали конкретных причин, однако отметили, что доля этих видов икры на рынке составляет менее 10%. Как ранее заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, к Новому году роста цен на красную икру ожидать не следует. По его словам, праздничный спрос окажет незначительное влияние на стоимость. С учетом текущей инфляции и реально располагаемых доходов населения ажиотажа не прогнозируется.