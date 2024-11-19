В России втрое упало производство лососевой икры

Производство натуральной лососевой икры в России за последние 10 месяцев сократилось втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщили в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП).
«Согласно официальным данным, если за 10 месяцев 2023 года было произведено 29 тысяч тонн икры, то за тот же период текущего года — только 10 тысяч тонн. Причиной такого значительного снижения производства стала неудачная путина», — сообщили «Известия» со ссылкой на НЦБРП.
Издание также отметило, что кроме уменьшения объемов производства натуральной икры, также наблюдается сокращение выпуска структурированной и имитированной красной икры. Эксперты не указали конкретных причин, однако отметили, что доля этих видов икры на рынке составляет менее 10%.
Как ранее заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, к Новому году роста цен на красную икру ожидать не следует. По его словам, праздничный спрос окажет незначительное влияние на стоимость. С учетом текущей инфляции и реально располагаемых доходов населения ажиотажа не прогнозируется.
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