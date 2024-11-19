Лавров первым из официальных лиц высказался об ударах ATACMS по России: заявления министра

Использование ВСУ американских ракет ATACMS для ударов по территории Брянской области свидетельствует о стремлении западных государств к эскалации конфликта на Украине, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Такое заявление он сделал на полях G20 в Рио-де-Жанейро. Также глава МИД добавил, что Россия не допустит ядерную войну. Главные заявления Лаврова об ударах ВСУ ракетами— в материале URA.RU.
Реакция России на удары
Удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории Брянской области показывают, что западные страны хотят эскалации конфликта на Украине, заявил Лавров на пресс-конференции в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро. Его слова передает ТАСС.
Также глава МИД добавил, что применение ATACMS Россия рассматривает как переход на новый уровень военных действий со стороны Запада. По его словам, без участия США такие атаки были бы невозможны. Однако Лавров отметил, что на текущий момент официального подтверждения от США об ударах вглубь России нет.
Как РФ ответит на удары ВСУ
Москва предпримет соответствующие меры в ответ на решение Вашингтона проводить удары по территории РФ, заявил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что Россия твердо придерживается позиции по недопущению ядерного конфликта, передает ТАСС.
Лавров оценил как ответственную позицию канцлера Германии Олафа Шольца, который отказался поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По словам главы МИД, немецкий политик удерживает эту линию, несмотря на внешнее давление со стороны Великобритании и Франции.
Что произошло
Сегодня, 19 ноября, ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS для атаки на территорию России, сообщил редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, ссылаясь на информацию от источников. Согласно предоставленным данным, ракеты поразили склад боеприпасов в городе Карачев Брянской области.
Также в регионе сегодня отмечались атаки с использованием БПЛА. Несмотря на первоначальные опровержения информации о применении ракет ATACMS от Генштаба ВСУ и украинских СМИ, подтверждение этого факта последовало позже от Министерства обороны РФ.
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