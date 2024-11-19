Госдеп: США и НАТО не являются для России угрозой

20 ноября 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Вашингтон не видит причины изменять готовность своих ядерных сил, заявил Миллер Фото: Георгий Бергал © URA.RU Ни США, ни НАТО не представляют для России угрозы, заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге. Так он прокомментировал изменения российской ядерной доктрины, которые 19 ноября утвердил президент Владимир Путин. «Ни Соединенные Штаты, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России», — сказал Миллер. Трансляция шла на Youtube-канале ведомства. Он добавил, что Вашингтон не видит причины изменять готовность своих ядерных сил. Ранее Миллер заявил, что США будут продолжить предоставление разведывательных данных Украине, чтобы помочь улучшить ее позиции на поле боя против России. При этом он не стал отвечать на вопросы о возможном использовании ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ни США, ни НАТО не представляют для России угрозы, заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге. Так он прокомментировал изменения российской ядерной доктрины, которые 19 ноября утвердил президент Владимир Путин. «Ни Соединенные Штаты, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России», — сказал Миллер. Трансляция шла на Youtube-канале ведомства. Он добавил, что Вашингтон не видит причины изменять готовность своих ядерных сил. Ранее Миллер заявил, что США будут продолжить предоставление разведывательных данных Украине, чтобы помочь улучшить ее позиции на поле боя против России. При этом он не стал отвечать на вопросы о возможном использовании ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS.