19 ноября 2024

Эрдоган назвал необходимостью отказ пропустить самолет президента Израиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Эрдоган призвал президента Израиля другими путями добираться до Азербайджана Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не разрешила самолету президента Израиля Ицхака Герцога использовать турецкое воздушное пространство для полета в Баку на Климатический саммит ООН COP-29. Об этом Эрдоган сообщил во время пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где он участвовал в саммите G20.

«Как вы знаете, мы полностью разорвали торговые отношения с Израилем. Касательно визита президента Израиля в Азербайджан на саммит COP-29, мы не разрешили ему использовать наше воздушное пространство. Есть другие маршруты, и у него есть иные возможности туда добраться. Я не знаю, был ли он там в итоге. Но мы, Турция, отныне обязаны демонстрировать свою позицию по ряду вопросов, и мы это будем делать», — подчеркнул Эрдоган, передает РИА Новости.

Ранее Турция не пропустила самолет президента Израиля Исаака Герцога, летевшего в Азербайджан на конференцию, через свое воздушное пространство. Об этом сообщали азербайджанские источники в МИД.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не разрешила самолету президента Израиля Ицхака Герцога использовать турецкое воздушное пространство для полета в Баку на Климатический саммит ООН COP-29. Об этом Эрдоган сообщил во время пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где он участвовал в саммите G20. «Как вы знаете, мы полностью разорвали торговые отношения с Израилем. Касательно визита президента Израиля в Азербайджан на саммит COP-29, мы не разрешили ему использовать наше воздушное пространство. Есть другие маршруты, и у него есть иные возможности туда добраться. Я не знаю, был ли он там в итоге. Но мы, Турция, отныне обязаны демонстрировать свою позицию по ряду вопросов, и мы это будем делать», — подчеркнул Эрдоган, передает РИА Новости. Ранее Турция не пропустила самолет президента Израиля Исаака Герцога, летевшего в Азербайджан на конференцию, через свое воздушное пространство. Об этом сообщали азербайджанские источники в МИД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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