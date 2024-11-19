Эрдоган назвал необходимостью отказ пропустить самолет президента Израиля

20 ноября 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

Эрдоган призвал президента Израиля другими путями добираться до Азербайджана Фото: Официальный сайт Президента России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не разрешила самолету президента Израиля Ицхака Герцога использовать турецкое воздушное пространство для полета в Баку на Климатический саммит ООН COP-29. Об этом Эрдоган сообщил во время пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где он участвовал в саммите G20. «Как вы знаете, мы полностью разорвали торговые отношения с Израилем. Касательно визита президента Израиля в Азербайджан на саммит COP-29, мы не разрешили ему использовать наше воздушное пространство. Есть другие маршруты, и у него есть иные возможности туда добраться. Я не знаю, был ли он там в итоге. Но мы, Турция, отныне обязаны демонстрировать свою позицию по ряду вопросов, и мы это будем делать», — подчеркнул Эрдоган, передает РИА Новости. Ранее Турция не пропустила самолет президента Израиля Исаака Герцога, летевшего в Азербайджан на конференцию, через свое воздушное пространство. Об этом сообщали азербайджанские источники в МИД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не разрешила самолету президента Израиля Ицхака Герцога использовать турецкое воздушное пространство для полета в Баку на Климатический саммит ООН COP-29. Об этом Эрдоган сообщил во время пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где он участвовал в саммите G20. «Как вы знаете, мы полностью разорвали торговые отношения с Израилем. Касательно визита президента Израиля в Азербайджан на саммит COP-29, мы не разрешили ему использовать наше воздушное пространство. Есть другие маршруты, и у него есть иные возможности туда добраться. Я не знаю, был ли он там в итоге. Но мы, Турция, отныне обязаны демонстрировать свою позицию по ряду вопросов, и мы это будем делать», — подчеркнул Эрдоган, передает РИА Новости. Ранее Турция не пропустила самолет президента Израиля Исаака Герцога, летевшего в Азербайджан на конференцию, через свое воздушное пространство. Об этом сообщали азербайджанские источники в МИД.