19 ноября 2024

В Госдуме пояснили, будет ли рабочий день 28 декабря сокращенным

Депутат ГД Нилов: рабочий день 28 декабря не будет сокращенным
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Нилов рассказал о том, как будут работать россияне в предпраздничный день
Депутат Нилов рассказал о том, как будут работать россияне в предпраздничный день Фото:

Предновогодний рабочий день 28 декабря не планируется сокращать. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Двадцать восьмого декабря будет не сокращенный рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря. Это сделано в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году», — передает РИА «Новости» слова Нилова.

Ранее сообщалось, что россияне будут работать шесть дней подряд в последнюю неделю 2024 года из-за переноса выходного дня. Благодаря этому переносу, люди смогут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января следующего года. Также 31 декабря стал выходным днем после того, как выходной с 7 января текущего года был перенесен на эту дату. 

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Предновогодний рабочий день 28 декабря не планируется сокращать. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. «Двадцать восьмого декабря будет не сокращенный рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря. Это сделано в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году», — передает РИА «Новости» слова Нилова. Ранее сообщалось, что россияне будут работать шесть дней подряд в последнюю неделю 2024 года из-за переноса выходного дня. Благодаря этому переносу, люди смогут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января следующего года. Также 31 декабря стал выходным днем после того, как выходной с 7 января текущего года был перенесен на эту дату. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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