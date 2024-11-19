В Госдуме пояснили, будет ли рабочий день 28 декабря сокращенным

Предновогодний рабочий день 28 декабря не планируется сокращать. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
«Двадцать восьмого декабря будет не сокращенный рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря. Это сделано в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году», — передает РИА «Новости» слова Нилова.
Ранее сообщалось, что россияне будут работать шесть дней подряд в последнюю неделю 2024 года из-за переноса выходного дня. Благодаря этому переносу, люди смогут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января следующего года. Также 31 декабря стал выходным днем после того, как выходной с 7 января текущего года был перенесен на эту дату.
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