Песков: Запад готов воевать с Россией «до последнего украинца»

Западные страны готовы продолжать конфликт на Украине «до последнего украинца», однако им это не поможет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Им не жалко ни Украину, ни украинцев. Они готовы воевать с нами до последнего украинца, они сами об этом практически в открытую говорят. Это не поможет», — сообщил Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
Так он прокомментировал разрешения западных политиков на удары по территории РФ дальнобойным оружием. Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что Россия продолжит СВО до достижения всех поставленных целей.
Ранее президент США Джо Байден дал разрешение ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь РФ. Кроме того, Штаты разрешили Киеву использовать противопехотные мины.
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