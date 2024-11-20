США разрешили Украине использовать противопехотные мины

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В США санкционировали использование отправленных на Украину мин
В США санкционировали использование отправленных на Украину мин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация США разрешила использование противопехотных мин на территории Украины. Эту информацию официально подтвердил Пентагон.

«Администрация США санкционировала использование противопехотных мин на Украине», — сообщили в Пентагоне. Это сообщение передает ТАСС.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден дал свое согласие на отправку противопехотных мин в Украину. Это решение направлено на усиление защитных способностей страны в свете продолжающегося наступления российских вооруженных сил, сообщали в Washington Post.

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Администрация США разрешила использование противопехотных мин на территории Украины. Эту информацию официально подтвердил Пентагон. «Администрация США санкционировала использование противопехотных мин на Украине», — сообщили в Пентагоне. Это сообщение передает ТАСС. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден дал свое согласие на отправку противопехотных мин в Украину. Это решение направлено на усиление защитных способностей страны в свете продолжающегося наступления российских вооруженных сил, сообщали в Washington Post.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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