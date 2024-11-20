США разрешили Украине использовать противопехотные мины

Администрация США разрешила использование противопехотных мин на территории Украины. Эту информацию официально подтвердил Пентагон.
«Администрация США санкционировала использование противопехотных мин на Украине», — сообщили в Пентагоне. Это сообщение передает ТАСС.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден дал свое согласие на отправку противопехотных мин в Украину. Это решение направлено на усиление защитных способностей страны в свете продолжающегося наступления российских вооруженных сил, сообщали в Washington Post.
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