В Кремле рассказали о «горячей линии» между Москвой и Вашингтоном

Песков: у России и США есть специальная линия для коммуникаций
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Горячая линия связи между Москвой и Вашингтоном сейчас не используется, заявил Песков
Горячая линия связи между Москвой и Вашингтоном сейчас не используется, заявил Песков Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о наличии специальной горячей линии связи между президентами России и США. Однако она на данный момент не используется. 

«У нас есть между двумя президентами, Россия и США, есть специально защищенная линия для коммуникации. Более того, для видеосвязи», — заявил ТАСС Песков. Он также уточнил, что пока не было необходимости в экстренных контактах по этой линии.

Ранее в Кремле предоставили информацию о возможной дате проведения телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. По словам Дмитрия Пескова, подготовка к такому роду связи требует значительных усилий, и на текущий момент не было предпринято никаких шагов для ее организации.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о наличии специальной горячей линии связи между президентами России и США. Однако она на данный момент не используется.  «У нас есть между двумя президентами, Россия и США, есть специально защищенная линия для коммуникации. Более того, для видеосвязи», — заявил ТАСС Песков. Он также уточнил, что пока не было необходимости в экстренных контактах по этой линии. Ранее в Кремле предоставили информацию о возможной дате проведения телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. По словам Дмитрия Пескова, подготовка к такому роду связи требует значительных усилий, и на текущий момент не было предпринято никаких шагов для ее организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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