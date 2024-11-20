В Кремле рассказали о «горячей линии» между Москвой и Вашингтоном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о наличии специальной горячей линии связи между президентами России и США. Однако она на данный момент не используется.
«У нас есть между двумя президентами, Россия и США, есть специально защищенная линия для коммуникации. Более того, для видеосвязи», — заявил ТАСС Песков. Он также уточнил, что пока не было необходимости в экстренных контактах по этой линии.
Ранее в Кремле предоставили информацию о возможной дате проведения телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. По словам Дмитрия Пескова, подготовка к такому роду связи требует значительных усилий, и на текущий момент не было предпринято никаких шагов для ее организации.
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