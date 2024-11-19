Журналист Хинкл: решение Зеленского наносить удары ATACMS стало роковым для него

Президент Украины Владимир Зеленский поставил крест на своей политической карьере и судьбе, когда решил наносить удары американскими ракетами ATACMS по России. Об этом рассказал журналист из США Джексон Хинкл.
«Прощай, Украина. Прощай, Зеленский», — написал Хинкл на своей странице в соцсети Х.
По мнению журналиста, после рокового решения Зеленского, президент РФ Владимир Путин имеет право поступить с руководством Украины по своему усмотрению. Он добавил, что украинский лидер провоцирует Москву на жесткий ответ.
Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине применять ATACMS для ударов вглубь России. Многие американские политики посчитали это шагом к глобальной войне, передает RT. В Госдепе не смогли подтвердить такое решение Байдена, однако глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель накануне заявил, что Киев получил разрешение США на удары вглубь РФ. По данным Минобороны, ракеты применены в Брянской области в ночь на 19 ноября, передает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.