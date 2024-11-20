Ученые раскрыли неожиданную опасность пива

Исследование ученых из Тулейнского университета (США) показало, что люди, предпочитающие пиво, обычно имеют плохое качество питания и меньше занимаются физической активностью по сравнению с теми, кто выбирает вино или крепкие алкогольные напитки. Большая часть молодых мужчин, предпочитающих пиво, часто курят и обладают относительно низким доходом.
«Любители пива имеют худшее качество питания, менее активны физически и чаще курят, чем те, кто предпочитает вино, крепкие напитки или их сочетание. <...> Среди людей, пьющих исключительно пиво, было много молодых мужчин, которые часто курили и имели низкий уровень дохода», — говорится в исследовании, данные передает «Ридус».
Ученые указывают, что выбор алкоголя и сопутствующие ему блюда могут варьироваться в зависимости от контекста их употребления. Так, пиво зачастую употребляется в компании с закусками, богатыми углеводами, жирами и солью, но бедными клетчаткой. Вино же, особенно красное, обычно подается в сочетании с качественным мясом, овощами и молочными продуктами.
В исследовании были проанализированы ответы более чем 1900 жителей США, которые предоставили информацию о своих диетических привычках и частоте употребления алкогольных напитков. Ученые оценили качество питания участников, основываясь на типах употребляемого алкоголя — пиво, вино, крепкие напитки или их комбинации.
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