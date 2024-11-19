Пентагон: эскалация украинского конфликта не предвещает начала мировой войны

Усиление напряженности в зоне конфликта на Украине не означает, что из-за его эскалации начнется третья мировая война. Об этом рассказала на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«В Пентагоне считают, что эскалация украинского конфликта не приведет к новой мировой войне. Так оценивают ситуацию в здании военного ведомства», — передает ТАСС слова Сингх, которая отвечала на вопрос, связанный с разрешением США Украине наносить удары вглубь РФ американскими ракетами.
Ранее администрация президента США Джо Байдена разрешила Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для ударов по территории Российской Федерации. Газета The New York Times сообщила, что решение Байдена было спровоцировано из-за слухов о военных КНДР, которых Россия якобы задействует в целях спецоперации, а также разрешение использования оружия необходимо для поддержки украинских сил в Курской области.
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