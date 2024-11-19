Президент Бразилии досрочно завершил переговоры по Украине на саммите G20

20 ноября 2024 в 04:58 Размер текста - 17 +

Силва прекратил переговоры, чтобы не уделять время на обсуждение Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Европейские лидеры выразили недовольство решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы завершить переговоры на саммите G20, чтобы не уделять много времени обсуждению Украины. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники. «Коммюнике обычно публикуется в конце саммита. Лула решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания в понедельник — в тот момент лидеров Франции, Германии и Соединенных Штатов не было в комнате», — рассказали источники Reuters . Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц также высказали свое недовольство. Макрон считает, что коммюнике могло бы быть более содержательным по вопросу Украины, если бы обсуждение было более открытым. Шольц подчеркнул, что разногласия среди лидеров G20 отражают «отличительную черту времени в меняющемся мире». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейские лидеры выразили недовольство решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы завершить переговоры на саммите G20, чтобы не уделять много времени обсуждению Украины. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники. «Коммюнике обычно публикуется в конце саммита. Лула решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания в понедельник — в тот момент лидеров Франции, Германии и Соединенных Штатов не было в комнате», — рассказали источники Reuters. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц также высказали свое недовольство. Макрон считает, что коммюнике могло бы быть более содержательным по вопросу Украины, если бы обсуждение было более открытым. Шольц подчеркнул, что разногласия среди лидеров G20 отражают «отличительную черту времени в меняющемся мире».