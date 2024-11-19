В РФ создадут полноценный аналог Apple Pay

20 ноября 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

Пользоваться системой смогут владельцы как iPhone, так и Android Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России разрабатывается аналог платежной системы Apple Pay, который будет работать на основе Bluetooth. Во второй половине 2025-го такой сервис планирует внедрить Сбер, сообщил старший вице-президент банка Дмитрий Малых. «Сбер планирует запустить оплату покупок через Bluetooth уже во второй половине 2025 года. Система будет работать как Apple Pay. Она позволит клиентам оплачивать покупки, просто приложив смартфон к терминалу», — рассказал Малых «Известиям». Он отметил, что пользоваться смогут владельцы как iPhone, так и Android. Пока создатели представили только прототип решения. Однако новая технология должна вернуть владельцам iPhone возможность оплачивать покупки привычным бесконтактным способом. После ввода санкция в марте 2022-го Apple Pay и Google Pay перестали работать в РФ. Bluetooth-оплата не зависит от экосистемы Apple, что дает ей преимущество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России разрабатывается аналог платежной системы Apple Pay, который будет работать на основе Bluetooth. Во второй половине 2025-го такой сервис планирует внедрить Сбер, сообщил старший вице-президент банка Дмитрий Малых. «Сбер планирует запустить оплату покупок через Bluetooth уже во второй половине 2025 года. Система будет работать как Apple Pay. Она позволит клиентам оплачивать покупки, просто приложив смартфон к терминалу», — рассказал Малых «Известиям». Он отметил, что пользоваться смогут владельцы как iPhone, так и Android. Пока создатели представили только прототип решения. Однако новая технология должна вернуть владельцам iPhone возможность оплачивать покупки привычным бесконтактным способом. После ввода санкция в марте 2022-го Apple Pay и Google Pay перестали работать в РФ. Bluetooth-оплата не зависит от экосистемы Apple, что дает ей преимущество.