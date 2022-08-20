Певица Чичерина рассказала, какого беса боится Екатеринбург

21 августа 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Юлия Чичерина считает, что порталы, входящие в холдинг Виктора Шкулева, влияют на сознание горожан Фото: Александр Мамаев © URA.RU Певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина раскритиковала президента Shkulev Media Holding, куда входит екатеринбургский портал E1, Виктора Шкулева. У себя в telegram-канале она назвала его бесом, которого боится весь Екатеринбург. «С начала СВО [Шкулев] пишет в своих онлайн-газетенках, на каких „Мерседесах“ я езжу, на фоне каких танков пою и сколько получаю, и засылает своих шавок ко мне на огород, засвечивая геолокацию кровожадным бандеровцам», — заявила Чичерина. Также она обвинила его в том, что он выдал свою дочь Наталью замуж «за содомита», имея в виду Андрея Малахова, и теперь хвалится тем, что она беременна. «Демонология в квадрате — не кажется вам, дорогие подписчики? Если он так жестоко со своими, то что ему до остальных? И это семейство рулит нашими мозгами и сидит в наших головах, рассказывает сплетни, и хэйта этого супер-беса боится весь Екатеринбург», — добавила Чичерина. URA.RU направило запрос в компанию Skulev Media Holding, в котором попросило дать ответ на обвинения певицы. Ранее стало известно, что крупная американская медиакомпания Hearst заявила об уходе с российского рынка и прекращении сотрудничества с российскими медиа Fashion Press и Shkulev Media Holding. Последний включает в себя сеть городских порталов, состоящую из 46 городских сайтов. Новостной портал Е1 позже отреагировал на событие, отметив, что у группы компаний остается один собственник — Виктор Шкулев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина раскритиковала президента Shkulev Media Holding, куда входит екатеринбургский портал E1, Виктора Шкулева. У себя в telegram-канале она назвала его бесом, которого боится весь Екатеринбург. «С начала СВО [Шкулев] пишет в своих онлайн-газетенках, на каких „Мерседесах“ я езжу, на фоне каких танков пою и сколько получаю, и засылает своих шавок ко мне на огород, засвечивая геолокацию кровожадным бандеровцам», — заявила Чичерина. Также она обвинила его в том, что он выдал свою дочь Наталью замуж «за содомита», имея в виду Андрея Малахова, и теперь хвалится тем, что она беременна. «Демонология в квадрате — не кажется вам, дорогие подписчики? Если он так жестоко со своими, то что ему до остальных? И это семейство рулит нашими мозгами и сидит в наших головах, рассказывает сплетни, и хэйта этого супер-беса боится весь Екатеринбург», — добавила Чичерина. URA.RU направило запрос в компанию Skulev Media Holding, в котором попросило дать ответ на обвинения певицы. Ранее стало известно, что крупная американская медиакомпания Hearst заявила об уходе с российского рынка и прекращении сотрудничества с российскими медиа Fashion Press и Shkulev Media Holding. Последний включает в себя сеть городских порталов, состоящую из 46 городских сайтов. Новостной портал Е1 позже отреагировал на событие, отметив, что у группы компаний остается один собственник — Виктор Шкулев.