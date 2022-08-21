В Челябинске найден подрядчик на контракт в 967 млн рублей

22 августа 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

Торги выиграло АО «СМЭУ» Фото: Илья Московец © URA.RU Мэрия Челябинска заключила контракт за 967 млн рублей на обслуживание дорожных знаков и светофоров. Победителем аукциона стала прежняя обслуживающая компания, АО «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», ранее известное как «СМЭУ ГАИ», сообщается на сервисе «СБИС». «По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям», — говорится в документах на сервисе СБИС. Это оказалась единственная компания, которая устроила заказчика по ряду требований аукциона. Два года назад эта же компания выиграла подобные торги — за 632 млн рублей. Ранее мэрия Челябинска объявила конкурс по поиску подрядчика для обслуживания светофоров. Исполнитель должен следить за оборудованием и метеостанциями на дорогах, дорожными знаками, нерегулируемыми пешеходными переходами, обслуживать индуктивные петлевые детекторы и анализировать дорожный трафик. Действие контракта продлится до мая 2025 года.

Мэрия Челябинска заключила контракт за 967 млн рублей на обслуживание дорожных знаков и светофоров. Победителем аукциона стала прежняя обслуживающая компания, АО «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», ранее известное как «СМЭУ ГАИ», сообщается на сервисе «СБИС». «По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям», — говорится в документах на сервисе СБИС. Это оказалась единственная компания, которая устроила заказчика по ряду требований аукциона. Два года назад эта же компания выиграла подобные торги — за 632 млн рублей. Ранее мэрия Челябинска объявила конкурс по поиску подрядчика для обслуживания светофоров. Исполнитель должен следить за оборудованием и метеостанциями на дорогах, дорожными знаками, нерегулируемыми пешеходными переходами, обслуживать индуктивные петлевые детекторы и анализировать дорожный трафик. Действие контракта продлится до мая 2025 года.