В Перми наркоман ограбил пенсионера ФСБ

Полицейские задержали 33-летнего мужчину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Перми полицейские задержали 33-летнего мужчину, который ограбил пенсионера, ранее работавшего в ФСБ. Подробности нападения рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«Инцидент произошел 12 августа в Индустриальном районе Перми. Пенсионер обратился в правоохранительные органы с заявлением, что неизвестный напал на него, избил и похитил сумку с деньгами, ущерб составил 31 тысячу рублей. В кратчайшие сроки сотрудники угрозыска установили нападавшего, им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, который признался в нападении и сказал, что потратил краденые деньги на наркотики», — пояснили в пресс-службе УМВД по городу Перми.

По информации источника URA.RU, близкого к правоохранительным органам, потерпевший пермяк является пенсионером ФСБ. Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», нападавшему грозит до семи лет лишения свободы.