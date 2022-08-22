В Перми наркоман ограбил пенсионера ФСБ

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Клипарт. Сургут, руки чиновника, рука с сумкой
Полицейские задержали 33-летнего мужчину Фото:

В Перми полицейские задержали 33-летнего мужчину, который ограбил пенсионера, ранее работавшего в ФСБ. Подробности нападения рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«Инцидент произошел 12 августа в Индустриальном районе Перми. Пенсионер обратился в правоохранительные органы с заявлением, что неизвестный напал на него, избил и похитил сумку с деньгами, ущерб составил 31 тысячу рублей. В кратчайшие сроки сотрудники угрозыска установили нападавшего, им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, который признался в нападении и сказал, что потратил краденые деньги на наркотики», — пояснили в пресс-службе УМВД по городу Перми.

По информации источника URA.RU, близкого к правоохранительным органам, потерпевший пермяк является пенсионером ФСБ. Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», нападавшему грозит до семи лет лишения свободы.

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В Перми полицейские задержали 33-летнего мужчину, который ограбил пенсионера, ранее работавшего в ФСБ. Подробности нападения рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «Инцидент произошел 12 августа в Индустриальном районе Перми. Пенсионер обратился в правоохранительные органы с заявлением, что неизвестный напал на него, избил и похитил сумку с деньгами, ущерб составил 31 тысячу рублей. В кратчайшие сроки сотрудники угрозыска установили нападавшего, им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, который признался в нападении и сказал, что потратил краденые деньги на наркотики», — пояснили в пресс-службе УМВД по городу Перми. По информации источника URA.RU, близкого к правоохранительным органам, потерпевший пермяк является пенсионером ФСБ. Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», нападавшему грозит до семи лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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