Сотрудницу детсада в Челябинске заподозрили в хищении премий

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Дети. Клипарт. Курган, детский сад, дети, малыши, воспитатель
Ущерб бюджету детсада оценили в 130 тысяч рублей Фото:

Следователи завели уголовное дело на сотрудницу детского сада в Челябинске, которая подозревается в хищении премий. Ущерб от ее деятельности составил 130 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Установлено, что 47-летняя жительница Челябинска, являясь должностным лицом муниципального дошкольного образовательного учреждения города, перечисляла сотрудникам организации необоснованно завышенные премии. Разницу она присваивала себе», — уточнили в ведомстве.

Преступление выявили оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка. Материалы переданы в СУ СКР по региону. Дело возбуждено по статье о мошенничестве. Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Следователи завели уголовное дело на сотрудницу детского сада в Челябинске, которая подозревается в хищении премий. Ущерб от ее деятельности составил 130 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Установлено, что 47-летняя жительница Челябинска, являясь должностным лицом муниципального дошкольного образовательного учреждения города, перечисляла сотрудникам организации необоснованно завышенные премии. Разницу она присваивала себе», — уточнили в ведомстве. Преступление выявили оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка. Материалы переданы в СУ СКР по региону. Дело возбуждено по статье о мошенничестве. Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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