Сотрудницу детсада в Челябинске заподозрили в хищении премий

Ущерб бюджету детсада оценили в 130 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следователи завели уголовное дело на сотрудницу детского сада в Челябинске, которая подозревается в хищении премий. Ущерб от ее деятельности составил 130 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Установлено, что 47-летняя жительница Челябинска, являясь должностным лицом муниципального дошкольного образовательного учреждения города, перечисляла сотрудникам организации необоснованно завышенные премии. Разницу она присваивала себе», — уточнили в ведомстве.

Преступление выявили оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка. Материалы переданы в СУ СКР по региону. Дело возбуждено по статье о мошенничестве. Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.