Губернатор Челябинской области Текслер 7 сентября посетил гастрофестиваль «Блюда от Верблюда» в областном центре. Главе региона рассказали об истории презентуемых блюд, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Не знаю насчет ваших ребрышек, но вы — просто супер», — ответил Текслер повару одной из точек фестиваля. Мужчина в шуточной форме рассказал главе региона, как готовность блюда выжидают порядка суток.
На другом корнере с губернатором поделились историей семейного рецепта. Авторское исполнение придумала бабушка владельца заведения, а профессиональные повара доработали его до ресторанной подачи.
Текслеру предложили назвать блюда, характерные для Челябинской области. Глава региона не раздумывая назвал пельмени, напомнив про выступления местных КВН-команд. В число локальных угощений также вошли посекунчики и шаньги, напомнили организаторы фестиваля. Посещение масштабного фуд-корта закончилось очередью из челябинцев, желающих сделать фото с главой региона.
Фестиваль продлится в Челябинске до вечера 8 сентября. В парке Гагарина собрали масштабный фуд-корт «РестоКараван», на котором разместили более 30 заведений. В День города, 7 сентября, работа площадки завершится кинопоказом. URA.RU рассказывает о главных событиях праздника в онлайн-трансляции.
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