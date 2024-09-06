Текслер посетил Всероссийские соревнования по велоспорту в Челябинске

В Челябинске 5—7 сентября проходят Всероссийские соревнования «Кубок RCC Extreme» по велосипедному спорту и Первенство России по велосипедному спорту в дисциплине ВМХ фристайл-парк среди андеров. Турнир 7 сентября посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU с места события.
«Зрелищный вид спорта. Хотя тревожно смотреть на то, как спортсмены прыгают. Надо развивать велосипедный спорт в Челябинске — создавать спортшколы, базу. Производство велосипедов — посмотрим», — сказал Текслер.
На турниры в Челябинск съехались сильнейшие райдеры страны. За медали они поборются на скейт-парке RCC Extreme, построенном Русской медной компанией у ледовой арены «Трактор». В финале соревнований 7 сентября пройдет яркая концертная программа, которая завершится выступлением хедлайнеров — дуэта HammAli & Navai.
День города отмечается в Челябинске 7 сентября. В честь 288-летия запланировано проведение мероприятий с участием горожан и приглашенных звезд. Как Челябинск празднует День города в 2024 году — в онлайн-трансляции на URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!