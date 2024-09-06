06 сентября 2024

Текслер посетил Всероссийские соревнования по велоспорту в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Бмх. Челябинск
Текслер сообщил, что необходимо развивать велосипедный спорт в Челябинске Фото:

В Челябинске 5—7 сентября проходят Всероссийские соревнования «Кубок RCC Extreme» по велосипедному спорту и Первенство России по велосипедному спорту в дисциплине ВМХ фристайл-парк среди андеров. Турнир 7 сентября посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Зрелищный вид спорта. Хотя тревожно смотреть на то, как спортсмены прыгают. Надо развивать велосипедный спорт в Челябинске — создавать спортшколы, базу. Производство велосипедов — посмотрим», — сказал Текслер.

На турниры в Челябинск съехались сильнейшие райдеры страны. За медали они поборются на скейт-парке RCC Extreme, построенном Русской медной компанией у ледовой арены «Трактор». В финале соревнований 7 сентября пройдет яркая концертная программа, которая завершится выступлением хедлайнеров — дуэта HammAli & Navai.

День города отмечается в Челябинске 7 сентября. В честь 288-летия запланировано проведение мероприятий с участием горожан и приглашенных звезд. Как Челябинск празднует День города в 2024 году — в онлайн-трансляции на URA.RU.

Бмх. Челябинск
На соревнования съехались сильнейшие спортсмены
Фото:
Бмх. Челябинск
Мероприятие проходило около ледовой арены «Трактор»
Фото:

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В Челябинске 5—7 сентября проходят Всероссийские соревнования «Кубок RCC Extreme» по велосипедному спорту и Первенство России по велосипедному спорту в дисциплине ВМХ фристайл-парк среди андеров. Турнир 7 сентября посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU с места события. «Зрелищный вид спорта. Хотя тревожно смотреть на то, как спортсмены прыгают. Надо развивать велосипедный спорт в Челябинске — создавать спортшколы, базу. Производство велосипедов — посмотрим», — сказал Текслер. На турниры в Челябинск съехались сильнейшие райдеры страны. За медали они поборются на скейт-парке RCC Extreme, построенном Русской медной компанией у ледовой арены «Трактор». В финале соревнований 7 сентября пройдет яркая концертная программа, которая завершится выступлением хедлайнеров — дуэта HammAli & Navai. День города отмечается в Челябинске 7 сентября. В честь 288-летия запланировано проведение мероприятий с участием горожан и приглашенных звезд. Как Челябинск празднует День города в 2024 году — в онлайн-трансляции на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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