06 сентября 2024

Мэр Челябинска Котова проголосовала на выборах губернатора. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Котова. Челябинск
Наталья Котова отдала свой голос на выборах губернатора 7 сентября Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Мэр Челябинска Наталья Котова 7 сентября отдала свой голос на выборах губернатора. Как сообщает корреспондент URA.RU, глава города призвала всех челябинцев принять участие в выборах.

«Выборы совпадают с Днем города. С утра поздравила жителей с праздником. Сейчас хотела бы сказать, что за эти два дня мы действительно должны проголосовать за будущее Челябинска и области. Я всех жителей призываю сделать свой выбор», — передает слова Котовой корреспондент URA.RU.

Утром на избирательный участок прибыл глава региона Алексей Текслер с супругой Ириной. Губернатор призвал всех челябинцев к участию в выборах. Голосование продлится 7 и 8 сентября. За выходные жителям области также придется выбрать 386 городских и районных депутатов. О главных событиях — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Челябинска Наталья Котова 7 сентября отдала свой голос на выборах губернатора. Как сообщает корреспондент URA.RU, глава города призвала всех челябинцев принять участие в выборах. «Выборы совпадают с Днем города. С утра поздравила жителей с праздником. Сейчас хотела бы сказать, что за эти два дня мы действительно должны проголосовать за будущее Челябинска и области. Я всех жителей призываю сделать свой выбор», — передает слова Котовой корреспондент URA.RU. Утром на избирательный участок прибыл глава региона Алексей Текслер с супругой Ириной. Губернатор призвал всех челябинцев к участию в выборах. Голосование продлится 7 и 8 сентября. За выходные жителям области также придется выбрать 386 городских и районных депутатов. О главных событиях — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...