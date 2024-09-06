Мэр Челябинска Котова проголосовала на выборах губернатора. Фото, видео

07 сентября 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Наталья Котова отдала свой голос на выборах губернатора 7 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 Мэр Челябинска Наталья Котова 7 сентября отдала свой голос на выборах губернатора. Как сообщает корреспондент URA.RU, глава города призвала всех челябинцев принять участие в выборах. «Выборы совпадают с Днем города. С утра поздравила жителей с праздником. Сейчас хотела бы сказать, что за эти два дня мы действительно должны проголосовать за будущее Челябинска и области. Я всех жителей призываю сделать свой выбор», — передает слова Котовой корреспондент URA.RU. Утром на избирательный участок прибыл глава региона Алексей Текслер с супругой Ириной. Губернатор призвал всех челябинцев к участию в выборах. Голосование продлится 7 и 8 сентября. За выходные жителям области также придется выбрать 386 городских и районных депутатов. О главных событиях — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Челябинска Наталья Котова 7 сентября отдала свой голос на выборах губернатора. Как сообщает корреспондент URA.RU, глава города призвала всех челябинцев принять участие в выборах. «Выборы совпадают с Днем города. С утра поздравила жителей с праздником. Сейчас хотела бы сказать, что за эти два дня мы действительно должны проголосовать за будущее Челябинска и области. Я всех жителей призываю сделать свой выбор», — передает слова Котовой корреспондент URA.RU. Утром на избирательный участок прибыл глава региона Алексей Текслер с супругой Ириной. Губернатор призвал всех челябинцев к участию в выборах. Голосование продлится 7 и 8 сентября. За выходные жителям области также придется выбрать 386 городских и районных депутатов. О главных событиях — в онлайн-трансляции URA.RU.