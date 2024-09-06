Дистанционно на выборах губернатора в Челябинске проголосовал 51% избирателей

В Челябинской области дистанционного проголосовал 51% избирателей, зарегистрировавшихся для голосования таким способом. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.
«На 12:00 с помощью ДЭГ проголосовали 88 864 южноуральца. Это составило 51% из числа зарегистрировавшихся для голосования таким способом», — сообщает пресс-служба избиркома в telegram-канале. Избиратели, которые подали заявление на ДЭГ, принять участие в традиционном голосовании на избирательном участке не смогут.
В Челябинской области начались выборы губернатора региона, а также 386 городских и районных депутатов. Главные события первого дня голосования, 7 сентября, читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.
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