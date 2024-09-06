06 сентября 2024

Заместитель полпреда в УрФО Кириллов поразился потоку голосующих челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы Текслера. Челябинск
На избирательные участки жители приходят с 8 утра Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов утром 7 сентября в Центре общественного наблюдения сообщил, что поразился потоку челябинцев на избирательные участки. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«Поражен качественным потоком Жители начали голосовать с утра, демонстрируя устойчивый уверенный интерес к избирательной кампании. Надеюсь, что это сохранится», — уточнил Кириллов.

В челябинской области 7 и 8 сентября проходят выборы губернатора и 386 городских и районных депутатов. В 08:00 открылись для избирателей 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков.

Кириллов поразился потоку жителей Челябинской области на избирательные участки
Кириллов поразился потоку жителей Челябинской области на избирательные участки

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов утром 7 сентября в Центре общественного наблюдения сообщил, что поразился потоку челябинцев на избирательные участки. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Поражен качественным потоком Жители начали голосовать с утра, демонстрируя устойчивый уверенный интерес к избирательной кампании. Надеюсь, что это сохранится», — уточнил Кириллов. В челябинской области 7 и 8 сентября проходят выборы губернатора и 386 городских и районных депутатов. В 08:00 открылись для избирателей 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...