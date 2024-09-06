Заместитель полпреда в УрФО Кириллов поразился потоку голосующих челябинцев

Заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов утром 7 сентября в Центре общественного наблюдения сообщил, что поразился потоку челябинцев на избирательные участки. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.
«Поражен качественным потоком Жители начали голосовать с утра, демонстрируя устойчивый уверенный интерес к избирательной кампании. Надеюсь, что это сохранится», — уточнил Кириллов.
В челябинской области 7 и 8 сентября проходят выборы губернатора и 386 городских и районных депутатов. В 08:00 открылись для избирателей 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков.
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