Полпред в УрФО Якушев призвал жителей Челябинской области прийти на выборы

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев призвал жителей Челябинской области 7 и 8 сентября прийти на избирательные участки, чтобы принять участие в выборах губернатора. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
«Выборы губернатора — это возможность напрямую повлиять на будущее своего родного региона. Приглашаю всех жителей Челябинской области принять участие в голосовании. Важно мнение каждого из вас», — подчеркнул Якушев.
Голосование за главу региона продлится два дня: 7 и 8 сентября. В Челябинской области открылись более двух тысяч избирательных участков, на всех организовано видеонаблюдение. Работу участков обеспечивают более 21 тысячи членов комиссий всех уровней, уточнили в полпредстве.
В Челябинской области зарегистрированы почти 2,6 миллиона избирателей. С помощью системы дистанционного электронного голосования проголосуют более 171,5 тысячи человек (6,6%).
Избирательные участки в Челябинской области открылись в 08:00. Ключевые события первого дня голосования, 7 сентября, читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.
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