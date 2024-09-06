06 сентября 2024

Полпред в УрФО Якушев призвал жителей Челябинской области прийти на выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев в Штабе общественной поддержки. Курган , якушев владимир
Выборы губернатора — это возможность повлиять на будущее своего региона, сказал Якушев Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев призвал жителей Челябинской области 7 и 8 сентября прийти на избирательные участки, чтобы принять участие в выборах губернатора. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

«Выборы губернатора — это возможность напрямую повлиять на будущее своего родного региона. Приглашаю всех жителей Челябинской области принять участие в голосовании. Важно мнение каждого из вас», — подчеркнул Якушев.

Голосование за главу региона продлится два дня: 7 и 8 сентября. В Челябинской области открылись более двух тысяч избирательных участков, на всех организовано видеонаблюдение. Работу участков обеспечивают более 21 тысячи членов комиссий всех уровней, уточнили в полпредстве.

В Челябинской области зарегистрированы почти 2,6 миллиона избирателей. С помощью системы дистанционного электронного голосования проголосуют более 171,5 тысячи человек (6,6%).

Избирательные участки в Челябинской области открылись в 08:00. Ключевые события первого дня голосования, 7 сентября, читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев призвал жителей Челябинской области 7 и 8 сентября прийти на избирательные участки, чтобы принять участие в выборах губернатора. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. «Выборы губернатора — это возможность напрямую повлиять на будущее своего родного региона. Приглашаю всех жителей Челябинской области принять участие в голосовании. Важно мнение каждого из вас», — подчеркнул Якушев. Голосование за главу региона продлится два дня: 7 и 8 сентября. В Челябинской области открылись более двух тысяч избирательных участков, на всех организовано видеонаблюдение. Работу участков обеспечивают более 21 тысячи членов комиссий всех уровней, уточнили в полпредстве. В Челябинской области зарегистрированы почти 2,6 миллиона избирателей. С помощью системы дистанционного электронного голосования проголосуют более 171,5 тысячи человек (6,6%). Избирательные участки в Челябинской области открылись в 08:00. Ключевые события первого дня голосования, 7 сентября, читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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