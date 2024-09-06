06 сентября 2024

Челябинская пловчиха Шабалина завоевала четвертую медаль на Паралимпиаде в Париже

Пловчиха Шабалина завоевала серебро на Паралимпийских играх в Париже
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча параолимпийской сборной на Красной Площади в Москве. Москва, шабалина валерия, параолимпийцы, параолимпийская сборная
В столице Франции Шабалина завоевала уже четвертую медаль Фото:

Челябинская пловчиха Валерия Шабалина завоевала четвертую медаль на Паралимпийских играх в Париже, взяв 6 сентября серебро на дистанции 100 метров на спине в классе S14. Ранее спортсменка выиграла два золота и одну бронзу состязаний.

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«Валерия Шабалина показала время 1 минута 6,68 секунды, уступив золото британке Поппи Маскилл. Победительница преодолела дистанцию за 1:05,74, а бронзовая медаль досталась еще одной представительнице Великобритании Оливии Ньюман-Барониус с результатом 1:08,74», — сообщил РБК.

На Паралимпиаде Шабалина уже одержала победы на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 200 метров вольным стилем, а также завоевала бронзу на 100 метров баттерфляем. С высокими результатами челябинку поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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Челябинская пловчиха Валерия Шабалина завоевала четвертую медаль на Паралимпийских играх в Париже, взяв 6 сентября серебро на дистанции 100 метров на спине в классе S14. Ранее спортсменка выиграла два золота и одну бронзу состязаний. «Валерия Шабалина показала время 1 минута 6,68 секунды, уступив золото британке Поппи Маскилл. Победительница преодолела дистанцию за 1:05,74, а бронзовая медаль досталась еще одной представительнице Великобритании Оливии Ньюман-Барониус с результатом 1:08,74», — сообщил РБК. На Паралимпиаде Шабалина уже одержала победы на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 200 метров вольным стилем, а также завоевала бронзу на 100 метров баттерфляем. С высокими результатами челябинку поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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