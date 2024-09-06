Челябинская пловчиха Шабалина завоевала четвертую медаль на Паралимпиаде в Париже

Челябинская пловчиха Валерия Шабалина завоевала четвертую медаль на Паралимпийских играх в Париже, взяв 6 сентября серебро на дистанции 100 метров на спине в классе S14. Ранее спортсменка выиграла два золота и одну бронзу состязаний.
«Валерия Шабалина показала время 1 минута 6,68 секунды, уступив золото британке Поппи Маскилл. Победительница преодолела дистанцию за 1:05,74, а бронзовая медаль досталась еще одной представительнице Великобритании Оливии Ньюман-Барониус с результатом 1:08,74», — сообщил РБК.
На Паралимпиаде Шабалина уже одержала победы на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 200 метров вольным стилем, а также завоевала бронзу на 100 метров баттерфляем. С высокими результатами челябинку поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!